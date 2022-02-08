Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 февраля 2022 8:00

Мстительный бывший: стали известны подробности сильного пожара с пострадавшими в хабаровском ателье

В Хабаровске мужчина поджег ателье, где работала его бывшая возлюбленная
Александра ШОПЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Экс-возлюбленных госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи

Экс-возлюбленных госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи

Фото: Скриншот с видео

Появились детали страшного пожара в ателье, где серьезно пострадали люди. Напомним, что небольшая мастерская вспыхнула 7 февраля. Два человека смогли спастись, но получили сильные ожоги конечностей.

Ателье находилось в жилом доме по адресу: ДОС 51. День для мастерской шел, как обычно: подшить, ушить, перекроить. Сотрудница Ирина (имя изменено - прим. ред.) размеренно выполняла свои обязанности.

Не так давно женщина рассталась с избранником и начинала новую жизнь. В обед (около 15:00 часов) Ирина опешила: к ней на работу пришел 64-летний экс-возлюбленный. Что произошло между бывшими - неизвестно. Но в итоге мужчина облил ателье горючей жидкостью и поджег.

Пламя вспыхнуло ярко и моментально охватило небольшую мастерскую. Пожар попал на видео, на кадрах видно, как огонь вырывается из двери. Ирина и бывший успели выбежать на улицу. Экс-возлюбленных госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи.

- В мастерской горели вещи на площади порядка 20 квадратных метров. Пожар локализовали в 15:07, в 15:53 возгорание полностью ликвидировано. В тушении и ликвидации последствий участвовали восемь человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Пожар признали покушением на убийство. Возбуждено уголовное дело.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, назначены экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - сообщила «КП» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

В Хабаровске сгорела мастерская по ремонту одежды

В пожаре пострадали два человека (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП