Хабаровский врач-гинеколог рассказала, как максимально защититься от ковида беременным

Беременные женщины – особая группа риска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в последние дни серьезно растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз выявили более чем у 1,3 тысячи человек. Беременные женщины - особая группа риска. Но, по словам врача-гинеколога Хавы Маштаговой, методы профилактики существуют, и с их помощью можно обезопасить не только маму, но и будущего малыша.

Как отмечает врач, коронавирус у беременных протекает чаще тяжелее, чем у остальных женщин. Причина - физиологические изменения в организме будущей мамы.

- Беременных женщин мы должны рассматривать как особую группу риска. Особенно если у пациентки есть сопутствующие хронические заболевания, сахарный диабет, ожирение и прочее. Все это может серьезно усугубить ситуацию. Известно, что коронавирус также может приводить к выкидышам, преждевременным родам и задержкам развития плода. Есть исследования, которые показывают более частое проявление таких осложнений у заболевших коронавирусом женщин. Но это не абсолют, у каждой все может пойти по-разному. Одна женщина может перенести коронавирус вообще без последствий, как ОРЗ, а другой придется пролежать в реанимации. Поэтому лучше себя беречь, - рассказывает Хава Маштагова.

Проще всего, отвечает врач, пройти курс вакцинации и потом планировать беременность. Желательно, чтобы после последней прививки прошло около двух недель. Тогда можно работать над зачатием.

- Этот двухнедельный срок обычно рекомендуют не из-за того, что боятся осложнений после прививки для плода. Просто в это время активно вырабатываются антитела, и защиты как таковой не сформировано. Поэтому лучше дождаться сформированного иммунитета и начать планировать беременность. Но в принципе войти в беременность на фоне вакцинации - это не страшно.

Так как беременность - это фактор риска, то часто таких пациенток госпитализируют. Но есть варианты, при которых можно пролечиться и дома. Например, если температура не повышается выше 38 градусов, в целом заболевание переносится легко - то можно, как и при любом другом ОРЗ, пить больше жидкости, проветривать помещение, хорошо и качественно питаться. В других же случаях лучше отправится в больницу.

- Обязательно нужно обратить внимание на повышение температуры, кашель, тем более усугубляющийся, одышку. Есть дистанционные методики, которые позволяют контролировать состояние таких пациенток ежедневно. Но в Хабаровске пока это не распространено, поэтому обязательно вызывать врача на дом для патронажа. Но в случае если температура не сбивается, к основному заболеванию присоединилась какая-то другая инфекция, есть дополнительные факторы риска - то госпитализация обязательна. Также женщине нужно отмечать любые ухудшения состояния, которые меняют качество ее жизни. Например, движения плода стали менее выраженными или, наоборот, слишком активными, начались какие-то состояния, необычные для пациентки, приносящие дискомфорт, ухудшающие общее самочувствие. Все это также повод обратиться к врачу и наблюдаться.

Если у будущей мамы работа связана с частыми контактами с коронавирусными больными, или кто-то из ее домочадцев может «принести» вирус в дом, то нужны дополнительные меры профилактики.

- Круг общения беременной должен быть максимально вакцинирован. Маски должна будет носить как сама мама, так и окружающие. Если вакцинация пациенткой не пройдена, то можно привиться после 22 недель беременности - такие рекомендации прописаны в официальных инструкциях, ничего страшного не будет.

Ближе к родам женщины сдают тест на коронавирус. Если он окажется положительным, то такую пациентку повезут в специальное отделение. И никакие контрактные роды в таком случае в другом учреждении будут невозможны: маршрутизация есть маршрутизация. Зато после выздоровления мама сможет, как обычно, ухаживать за малышом. А вакцинацию можно пройти и в период кормления грудью - никакого влияния на ребенка это не окажет, добавляет врач.

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