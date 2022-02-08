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Здоровье8 февраля 2022 4:37

В Хабаровске значительно выросло количество вызовов скорой помощи

Некоторые жители ждут медиков только ради теста на ковид
Илья ФЕДУЛОВ
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За сутки может быть по 1200 вызовов

За сутки может быть по 1200 вызовов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В соцсетях появилась информация о том, что хабаровчане стали злоупотреблять вызовом скорой помощи. За сутки может поступать больше тысячи обращений от горожан. При том, что до недавнего времени их было в среднем не более 900.

По городу, видимо, прошла информация, что при вызове врача на дом можно бесплатно провести тест на COVID-19 и проверить уровень насыщенности кислорода в крови.

- После штаба прошла информация, что все обязаны делать экспресс-тесты. Их сейчас делают при вызове врача на дом. Количество вызовов скорой помощи действительно сейчас увеличилось, потому что и заболеваемость у нас выросла. Бывают ситуации, когда люди не хотят ждать врача в поликлинике и вызывают скорую. Не всегда это экстренные ситуации, которые требуют срочного вмешательства, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

Поэтому прежде чем вызвать врача, желательно подумать - действительно ли в этом есть необходимость. Нагрузка на врачей в городе очень большая.

- С прошлого понедельника это началось, произошел наплыв вызовов. За сутки бывает по 1200 обращений. В основном люди вызывают на высокую температуру, особенно больше стало болеть детей. Но есть единичные случаи, когда жители ждут скорую помощь только ради того, чтобы им сделали мазок или экспресс-тест. Также за счет «минирования» школ количество вызов в день выросло. Мы туда тоже должны выезжать, - сообщила «Комсомолке» Юлия Окишева, заместитель главного врача скорой медицинской помощи Хабаровска.

Напомним, на территории Хабаровского края любой гражданин имеет право на получение бесплатного экспресс- либо ПЦР-теста на коронавирус вне зависимости от прописки. ПЦР-тесты делают бесплатно с начала пандемии по показаниям врача. Но в начале 2022 года ввиду роста заболеваемости и распространения штамма «омикрон» их начали делать в обязательном порядке всем при наличии признаков инфекции.

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