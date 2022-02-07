«Сказали надеть теплые носки и пить обезболивающее»: журналисты «Комсомолки» выяснили, каково болеть ковидом в «пятую волну»

Главным симптомом оказалась повышенная температура Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпидемия коронавируса набирает новые обороты. Омикрон-штамм оказался более заразным, чем предыдущие разновидности и начал быстро распространяться по Хабаровскому краю. Только за 7 февраля в регионе было выявлено более 1500 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Часть из них – омикроном. Безусловно, такой наплыв пациентов сложно выдержать всей системе здравоохранения края. И поэтому, в некоторых случаях она дала сбой.

«ДВА ГОДА ДЕРЖАЛАСЬ»

- Два года, что коронавирус уже буйствует в стране, я держалась. Соблюдала предписанные меры, старалась лишний раз не контактировать с другими людьми, в общественных местах носила маску. Но вот и до меня добралось. Неделю назад я все-таки подцепила ковид, и теперь мучаюсь от последствий, - рассказала «КП»-Хабаровск» Олеся Т. (имя героя изменено), жительница села Восточное.

Все началось в субботу. Олесю пригласили на празднование дня рождения на природе. Каток, катания на бубликах с горки, шашлыки. Все приглашенные - коллеги мужа, с которыми он каждый день сидит в офисе. Признаков заболевания ни у кого не было. Друзья приехали на праздник с женами, все сидели в закрытой беседке и общались. С другими людьми, со слов девушки, празднующие не контактировали. Закончив посиделки, все разъехались по домам, не ожидая, что праздник закончится массовым заболеванием.

На следующий день Олеся еле смогла встать с кровати, все тело ломило, а голова болела. К вечеру уже поднялась температура, и она поняла, что дело принимает серьезный оборот. В понедельник стало еще хуже, голова буквально раскалывалась, нос заложило, болела поясница. Отпросившись с работы, девушка сделала экспресс-тест на коронавирус, и увидела слабую полосочку, указывавшую на положительный результат. Она была едва различима, поэтому поднимать панику было рано. К вечеру температура перевалила за 39 градусов, и тогда она уже позвонила в скорую.

ГЛАВНОЕ – НАДЕТЬ НОСКИ

- Я пыталась говорить со скорой, давалось это с огромным трудом, потому что от высокой температуры соображала я очень туго. Как только в скорой услышали, что я живу в селе за городом, мне сказали звонить на другой номер. Я позвонила на 112, и история повторилась, меня стали соединять с другими специалистами. В третий раз повторив сотрудникам симптомы, у меня снова спросили адрес. Как только они услышали: «Восточное», надежды получить помощь рухнули. Мне буквально сказали: машин нет, пейте «Но-шпу» и «Супрастин», а также не забудьте надеть теплые носочки.

Во вторник температура немного спала, и она снова сделала тест прямо с утра до приема пищи. На этот раз девушка увидела отчетливые две полоски, указывавшие на то, что заболела именно коронавирусом. Когда именно она заразилась до сих пор остается загадкой. Теперь уже и не узнаешь, стал ли день рождения роковым днем, или это произошло раньше, а в субботу вирус лишь заканчивал инкубационный период. Но факт остается фактом. Девушка отписалась в чат группы с теми, кто присутствовал в той беседке, и получила отклик: болеют больше половины приглашенных, только вот тест еще никто не делал.

ПОМОЩЬ ШЛА ДОЛГО

После множества попыток Олесе удалось вызвать врача на дом.

- Я смогла получить помощь только в среду. Во вторник я еще раз звонила в скорую, но дело сдвинулось с мертвой точки, когда я сказала о положительном результате. Мне тут же посоветовали вызвать врача на дом и подсказали номер телефона. Звонить нужно было в поликлинику села Тополево. Я позвонила туда, тогда мне сказали звонить на следующий день в восемь утра, иначе врач не успеет обработать заявки. Я так и сделала, и только в четверг меня пришли осмотреть.

Врач пришел к девушке, послушал легкие и выслушал жалобы, посоветовал пить «Арбидол» и приходить сдавать ПЦР в поликлинику. В четверг девушка сдала тест и стала ждать результата. На следующий день на почту пришло уведомление, но результат оказался отрицательным.

- Уж не знаю, почему ПЦР был отрицательным. Может потому, что в сельской поликлинике мазок брали совсем неглубоко, или потому, что прошло уже много времени. Мазок, кстати, интересно брали. Обычную нестерильную ватную палочку после взятия образца просто разрезали ножницами и кусочек помещали в какой-то контейнер.

Сейчас Олеся чувствует себя лучше, прошла уже неделя, как она болеет. Во вторник ее ждет осмотр, на котором врач и скажет, можно ли ей возвращаться к привычному образу жизни. Только вот симптомы не проходят. Девушка говорит, что уже неделю у нее постоянно болит голова и заложен нос. Сколько бы она его не промывала, все равно ходит как в вакууме. Запахов еды почти не чувствует, и очень плохо слышит. Она надеется, что получит обследование и сможет пролечить последствия перенесенного заболевания.

НЕУДАЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ ОТПУСКА

Ковид сейчас на каждом шагу. Заразиться популярным вирусом можно, где угодно. И чаще всего непонятно, где именно коронавирус встретился на пути. Так же произошло с еще одной девушкой.

Ничего не предвещало беды. После небольшого отпуска Вика Н. (имя героя изменено) вернулась в Хабаровск из Амурской области. Там она проводила время в гостях у мамы. В день приезда сразу же договорилась встретиться с подругой, с которой не виделась около двух месяцев. Была суббота. В понедельник девушка поехала на работу. Весь день все было хорошо: никаких признаков недомогания. Когда ехала домой в автобусе, почувствовала головокружение, но списала все на долгую поездку в транспорте, которую пришлось провести, стоя на ногах. Дома Вике стало хуже. Глядя на термометр, она поняла: дела плохи. Градусник показал 37 градусов.

- Я не знаю, где могла заразиться. Подруга заболела одновременно со мной. Может, я заразилась в поезде. Ехала в плацкарте. Может, это произошло в местном заведении, куда мы с подругой ходили. Там было много людей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Виктория Н.

ОПАСЕНИЯ ОКАЗАЛИСЬ НЕ НАПРАСНЫМИ

Вика рассказала, что ОРВИ она не болела уже много лет. И сразу предположила, что больна ковидом, несмотря на то, что болела им полгода назад, в июле. Когда температура поднялась до 38 градусов, девушка вызвала врача.

- Врач приехал на второй день. Измерила температуру и послушала легкие. На тот момент, я уже начала лечение, как в прошлый раз при коронавирусе. Пила «Арбидол» и другие лекарства, исходя от симптомов. Невыносимо болело горло, а позже появился и кашель. Врач сказала, что я на верном пути, и нужно продолжить лечение этими лекарствами. На всякий случай, взяла ПЦР-тест – мазок на ковид, - рассказала она.

После получения положительного результата теста девушка снова позвонила в больницу, чтобы узнать, что делать дальше. Там ей рассказали, что сейчас врачи проводят консультации дистанционно и чуть позже ей позвонят по видеозвонку. В этот же день из больницы действительно позвонили. Но обычным способом, не по видео. Врач расспросила о самочувствии и сообщила, что ровно через неделю после первого теста, к Вике приедет врач, чтобы взять повторный анализ. Так и произошло. Повторный тест показал отрицательный результат.

- Я спрашивала у врачей, как определить штамм. Мне сказали, что с этим вопросом нужно обращаться в лабораторию. Делать этого я не стала, но подозреваю, что это был именно омикрон, потому что везде пишут, что именно при этом штамме невыносимо болит горло. От такой боли я не могла спать ночью, - рассказала Вика.

Виктория смогла быстро перебороть ковид. Всего за неделю. Сейчас она здорова и вернулась к обычной жизни. Девушка отметила, что самое сложное при коронавирусе - долго сидеть дома. Поэтому Вике хотелось поскорее выздороветь.

Исходя из историй двух девушек, симптомы ковида могут быть совсем разными. Даже меры осторожности не всегда могут спасти от заражения. Единственное, что радует – болезнь протекает где-то около недели, однако могут возникнуть осложнения. Помощь тоже не всегда вовремя поспевает к нуждающимся, поэтому необходимо соблюдать осторожность. В это тяжелое время, когда в регионе бушует очередная волна коронавируса, необходимо еще тщательней соблюдать меры безопасности.

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