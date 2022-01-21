Первый случай заболевания омикроном зарегистрирован в Хабаровском крае

В целом в Хабаровском крае готовятся к пятой волне ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омикрон-штамм коронавируса пришел на Дальний Восток. Первый случай заболевания выявлен в Хабаровске. Омикрон нашли у пожилого мужчины.

- Житель Хабаровска пожилого возраста в настоящее время находится на лечении в стационаре. Все контактные протестированы, ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора, - сообщили «КП» в пресс-службе минздрава региона.

Омикрон отличается от других штаммов ковида более быстрым распространением и высокой заразностью. Новая мутация коронавируса может привести к тому, что с болезнью слягут люди незаменимых профессий: учителя, врачи, работники транспорта и так далее.

Вызывает ли омикрон более тяжелое течение болезни - пока на 100 процентов неизвестно. Однако в условиях широкого распространения вируса тяжелых больных сильно не уменьшиться, считают в краевом минздраве. Сейчас на кислородной поддержке находятся 947 человек.

Среди симптомов омикрона: частая головная боль, потеря обоняния, отдышка, утомляемость, кашель. Также омикроном намного чаще заболевают дети до четырех лет.

В целом в Хабаровском крае готовятся к пятой волне ковида. В регионе расширяют коечный фонд, проводят мобилизацию медиков.

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