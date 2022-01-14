Знакомьтесь – омикрон: что известно о симптомах, лечении, влиянии на детей и готовности Хабаровска к пятой волне ковида

Пока что этот штамм не так хорошо изучен, как другие типы ковида, но кое-что специалистам уже удалось выяснить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровский край готовится к пятой волне коронавируса, которая может быть вызвана омикроном – новым штаммом COVID-19, названным 15-й буквой греческого алфавита. «Комсомолка» выяснила, какие особенности у омикрона, насколько эффективна отечественная вакцина против нового штамма, чего ждать хабаровчанам и как бороться с новым обликом уже привычной заразы.

ЭТО ЧТО ЗА ОМИКРОН?

Появился новый штамм в Южной Африке, и он мутирует намного чаще, чем другие разновидности COVID-19. Инкубационный период болезни составляет от двух до семи дней. От других видов самого известного в мире вируса омикрон отличается большей заразностью - по данным Роспотребнадзора он передается в четыре раза быстрее и легче предшественника – штамма «дельта». ВОЗ сообщает, что у ранее переболевших выше риск заразиться омикроном даже в более тяжелой форме. Пока что этот штамм не так хорошо изучен, как другие типы ковида, но кое-что специалистам уже удалось выяснить.

- Омикрон протекает практически так же, как и другие штаммы коронавируса. Особенности в том, что при омикроне чаще болит голова и отсутствует потеря обоняния, как при предыдущих штаммах. Также омикроном намного чаще заболевают дети до четырех лет. Поэтому прогнозируется рост заражений маленьких пациентов. Минздраву поручили развернуть дополнительный коечный фонд, в том числе для детей, - рассказала «КП-Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

Стоит добавить, пока что исследована вакцина только для детей от 12 лет, не исключено что дальше будут проводиться разработки вакцины для младшей группы. При любом штамме привитые люди болеют легче, чем те, кто не вакцинировался. Все зависит от организма и иммунитета.

ВАКЦИНА И НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАС СПАСУТ

Все меры профилактики – социальную дистанцию, масочный режим, обработку рук и помещений нужно продолжать соблюдать всем без исключения. Также нужно вакцинироваться. Отечественная вакцина уже показывает свою эффективность.

- Спутник V продемонстрировал отличную эффективность против омикрона, как в отечественных испытаниях, так и в нескольких зарубежных. Вакцина защищает от тяжелых случаев, но не дает стопроцентной гарантии, что вы не заболеете. Однако риск попадания в реанимацию с осложнениями снижается. Но защита может быть прорвана особо агрессивным возбудителем вируса, - рассказала «КП-Хабаровск Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист минздрава по ДФО, главврач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Если вакцина уже поставлена, то в новых условиях желательно пройти ревакцинацию не позднее, чем через полгода, так как новый штамм намного опаснее и быстрее мутирует. Прививаться лучше двухкомпонентной вакциной.

- «Спутник Лайт» дает менее выраженный подъем уровня антител и он короче по времени. Лучше использовать Спутник V.

При этом лечится омикрон уже проверенными противовирусными препаратами, которые назначит терапевт. Также уже регистрируются новые препараты, которые заточены под омикрон.

- Скоро они будут завозиться в Россию из-за рубежа. Это современные противовирусные препараты, одобренные ВОЗ. Они тоже будут использоваться. Также проводятся исследования по их отечественным аналогам.

НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ, НО ГОТОВИМСЯ К ХУДШЕМУ

По предварительным данным, полученным из иностранных источников, относительные риски тяжелого течения болезни и смерти пока что ниже, чем у дельта-штамма COVID-19. Но все может в любой измениться, и медицинская помощь может потребоваться большому количеству людей, чем раньше. В группе риска находятся люди возраста старше 60 лет, с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями.

- На данный момент ситуация по ковиду в крае стабильная. Мы рассчитываем на коллективный иммунитет, но вместе с тем мы мобилизуем всю систему здравоохранения и мониторим ситуацию. В крае сейчас много обученных специалистов, необходимые резервы еще есть. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

На данный момент омикрон обнаружен уже более чем в ста странах. В том числе и в России. Также первый случай заражения уже выявлен в Амурской области. Данных по Хабаровскому краю пока не было.

Напомним, на последнем еженедельном оперштабе в правительстве края уже обсудили те меры, которые необходимо принять, чтобы выстоять перед пятой волной коронавируса. Ввиду того, что по России показатели уже начали расти, в ближайшие две-три недели эта волна дойдет и до нас.

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