«Пока у нас угасает четвертая волна»: сотрудники скорой помощи Хабаровска рассказали о подготовке к новому наплыву пациентов

Бригада скорой помощи на вызове
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Омикрон-штамм COVID-19 уже пришел в Хабаровский край и свободно гуляет по территории региона. Первый случай был выявлен у пожилого мужчины, его положили в стационар.
Омикрон отличается от других штаммов коронавируса более быстрым распространением и высокой заразностью. Новая мутация ковида может привести к тому, что с болезнью слягут люди незаменимых профессий: учителя, врачи, работники транспорта и так далее. Но пока что пятой волны коронавируса не случилось, регион готовится к возможному всплеску новых заболеваний.
Тем временем служба скорой помощи сообщает о снижении количества вызовов в Хабаровске.
- Пока у нас угасает четвертая волна, большая часть вызовов касается лихорадящих больных с температурой, например, с ОРВИ. Всплеск заболеваний на данный момент пошел на убыль, уменьшилось количество пациентов с ковидом и пневмонией. Среднее количество вызовов по ковиду в сутки значительно упало в сравнении с пиком четвертой волны - 800-900 против 1250. Ситуация с ковидом стабильная, роста пока не отмечается, как и в случае с омикроном, - рассказали «Комсомолке» в КГБУ «Станция скорой медицинской помощи Хабаровска».
Тем временем медики готовятся к новой волне ковида. Сотрудники скорой помощи запаслись масками и перчатками, антисептиками. Также более 90 процентов работников СМП города прошли курс вакцинации и ревакцинации. Это основная подготовка к борьбе с надоевшей заразой.
- У нас все, как обычно, даже меньше стало простого ковида, омикрона единичные случаи. Все происходит в обычном темпе, роста заболеваемости нет. Новых распоряжений тоже пока нет, ждем, - подтвердила «КП» - Хабаровск» Юлия Окишева, заместитель главного врача скорой медицинской помощи Хабаровска.
При этом некоторые сотрудники скорой помощи болеют, в том числе и привитые. Но они переносят болезнь в легкой форме, без осложнений.
Напомним, тем временем в Хабаровском крае официально подтвержден второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Результаты ПЦР-теста пришли 25 января. Заболевший изолирован.
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