Второй случай заражения омикроном подтвержден в Хабаровском крае

Результаты положительного ПЦР-теста пришли 25 января Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае официально подтвержден второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Результаты ПЦР-теста пришли 25 января. Заболевший изолирован.

- Сегодня пришел второй подтвержденный случай заражения омикроном. Более подробных данных сообщить не можем, - сказали «КП» в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Напомним, что «нулевым пациентом» в регионе стал пожилой мужчина, проживающий в Краснофлотском районе Хабаровска. По словам врачей, за пределы города он не выезжал. Заболевшего госпитализировали, болезнь протекает в нетяжелой форме.

- В целом на лечении находится более шести тысяч человек, из них около 1500 госпитализированы. Ежедневно фиксируется порядка 300 новых случаев. Вакцинировано более 600 тысяч человек. Наименьшие темпы вакцинации в Хабаровском, Нанайском, Солнечном, Советско-Гаванском районах, - написал в Telegram-канале Евгений Никонов, зампред правительства региона по социальным вопросам.