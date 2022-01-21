Появились данные о состоянии первого заболевшего омикроном в Хабаровском крае

Региональный «нулевой пациент» - пожилой мужчина, который живет в Краснофлотском районе краевой столицы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый омикрон-штамм коронавируса обнаружен в Хабаровском крае. Региональный «нулевой пациент» - пожилой мужчина, который живет в Краснофлотском районе краевой столицы. Появилась информация о состоянии пациента и его лечении.

Мужчина 65 лет никуда не выезжал за пределы Хабаровска, гостей из других районов и регионов не принимал. Пациент заболел в середине месяца: у него поднялась температура, начался кашель. Врачи взяли у мужчины мазок.

- В амбулаторных условиях у пациента взят мазок и при ПЦР-исследовании выявлено, что у него имеет место заражение омикроном. Мужчина был госпитализирован […] не по тяжести состояния, а исходя из прогностических моментов, чтобы не допустить ухудшения, - сообщил Ярослав Журавлев, заведующий инфекционного отделения №1 городской больницы имени Войно-Ясенецкого города Хабаровска.

У жены пациенты также взяли анализ, результат пока не готов. Заболевание у мужчины протекает не тяжело, он получает необходимое лечение, которое не отличается от борьбы с другими штаммами коронавируса.

- В целом штамм омикрон по данным, которые мы сейчас имеем, протекает более легко, однако имеет высокую заразность и быстрее распространяется. У нас пока не наработано каких-либо данных, чтобы говорить об особенностях течения заболевания. По имеющейся информации, болезнь проходит легче. Однако это не значит, что у пациентов из групп риска и пожилых не может быть тяжелого течения заболевания, - добавил Ярослав Журавлев.

По его словам омикрон может стать причиной резкого увеличения заболеваемости в 4 и более раз. В случае, если заболевание будет протекать легче, то это не станет серьезным вызовом для систему здравоохранения. При этом фонд «ковидных» коек все равно поручено увеличить.

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