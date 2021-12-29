Вместо «оливьешки» 60 вызовов в день: как работает скорая помощь в Хабаровске в Новый год

В новогодние праздники медикам серьезно добавляется работы Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год - самый народный и веселый праздник в году, когда отдыхают все. Все, кроме врачей, в особенности сотрудников скорой помощи. Для медперсонала 31 декабря и 1 января - это одни из самых тяжелых рабочих дней, когда количество вызовов резко увеличивается. В преддверии 31 декабря «Комсомолка» рассказывает, как проходит дежурство в новогоднюю ночь и дальнейшие праздники, и почему нужно больше ценить труд медиков.

НИКАКОГО ПРАЗДНИКА

По словам Юлии, в праздники бригадам скорой помощи приходится работать сутками, с 8 утра до 8 вечера, отвлекаясь только на получасовой ужин. Новый год зачастую приходится встречать «на линии». При этом «праздничного тарифа» нет, разве что неделя с 1 по 8 января оплачивается в двойном размере, но, по словам Юлии, это не особо ощущается. Также врачи постоянно заболевают, особенно в период пандемии. В прошлом году Юлия лежала с COVID-19 с 31 декабря и по середину января.

Бригады работают суточными сменами - «один через два» или «один через три».

- Сейчас у меня как у заместителя главврача свободный график, поэтому, когда захочу, тогда и беру, а до этого все зависело от того, на какие дни выпадет моя смена. Если не в праздники, то повезло. По своему опыту скажу, что лучшего работать 31 декабря, чем 1 января. После новогодней ночи не очень хочется работать, плюс больше вызовов выпадает обычно на этот день, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Окишева, заместитель главного врача скорой медицинской помощи Хабаровска.

Юлия Окишева, заместитель главного врача скорой медицинской помощи Хабаровска. Фото предоставлено героем публикации

Юлия находится на должности заместителя три года, последний раз она встречала Новый год с семьей четыре года назад. При этом в обычные дни за неделю выпадает всего один выходной - суббота или воскресение. А в праздники формально врачи отдыхают с 1 по 10 января, но при этом медики все равно выходят на смены, как минимум берут себе два дня дежурств в качестве подработки.

- В моей жизни я три раза встречала Новый год на работе, 31 число начинала с поздравления коллег и разъездов по вызовам. Последние три года 31 днем и в новогоднюю ночь вызовы идут наплывом до самой полуночи. Причины самые разные - от простуды и проблем с давлением до обморожений, переломов, избиений и ножевых ранений. После полуночи намечается пик уличных травм и обморожений.

При этом каких-то особых курьезных случаев, когда, например, приходилось везти в больницу пьяного Деда Мороза, Юлия за всю свою многолетнюю практику не помнит. Это такая же работа, как и в обычные дни, только в несколько раз интенсивнее. Разве что с Новым годом могут поздравить.

- Если нам по приезде предлагают выпить, мы всегда отказываемся. Лет пять назад могли всем коллективом сесть за стол поужинать, и следующие вызовы были после часу ночи. Но такое происходит все реже.

На новогодние праздники по статистике отмечается больше травм, избиений и обморожений, также с недавнего времени добавился коронавирус. При этом в последние годы вызовов стало больше, чем раньше, и многие из них зачастую «пустяковые». Но врачи обязаны отвечать на все звонки. Поэтому Юлия Окишева напоминает, что скорую помощь нужно вызывать только когда ситуация серьезная, и своими силами справиться не получается.

Порой бывают и неординарные инциденты, например, кто-то пострадал от взрыва петарды, но такое происходит довольно редко.

САМОЕ КОШМАРНОЕ ВТОРОЕ ЯНВАРЯ

А однажды Юлия вообще работала одна без помощника - это было 2 января 2017 года. Врач помнит тот день до сих пор - потому что тогда пришлось принять 60 вызовов.

- Было очень много вызов - 1300 против обычных 800-900. Я сделала одна 60 вызовов, или 63 - уже точно не помню. Мы просто не выезжали на станцию, а круглые сутки ездили только по вызовам. Но там было так - допустим, заходишь в дом, и сразу звонит диспетчер и говорит: «Надо еще в третий, пятый и первый подъезд». Поэтому в каждом доме мы обслуживали за раз по десять вызовов. Я пришла домой третьего числа и сразу же уснула до самого вечера. Это был настоящий кошмар.

Те самые 60 принятых вызовов. Фото предоставлено героем публикации

В тот день все вызовы касались только ОРВИ, среди которых 80 процентов касались детей. Госпитализации было мало, в основном только лечение на дому.

ОЖИДАНИЯ ОТ 2022 ГОДА

Сейчас, по словам Юлии, скорой помощи Хабаровска очень не хватает нового оборудования, машин и персонала. Также есть сложности с зарплатой и графиками. Все эти проблемы необходимо решать.

- Люди работают на износ и очень мало отдыхают, оттого и часто болеют. Скорая помощь - работа для стойких, но здоровье не бесконечное. Чтобы больше людей шло в профессию, нужно улучшать условия труда. Также государство выделяет медикам квартиры, и это уже хороший знак. Но людей нужно больше стимулировать.

Идеальный Новый год для Юлии - провести его под елкой с семьей, что уже четыре года не получается. И Юлия такая не одна. Чтобы ситуация с ковидом пошла на улучшение, нужно, чтобы общество было более ответственным в вопросах здоровья.

- Уже два года мы работаем в ковиде, и оно все не кончается. Работать в таких условиях очень тяжело. В 2021 году очень много молодежи переболело, также больше пациентов с постковидным синдромом. При этом до сих пор есть люди, не верящие в COVID-19. В 2022 году я хочу пожелать всем крепкого здоровья и скорейшего окончания пандемии. Без здоровья не будет ни работы, ни денег - ничего.

«Комсомолка» вслед за Юлией Окишевой тоже желает хабаровчанам быть здоровыми и встретить 2022 под бой курантов и чоканье бокалов в кругу близких, а не на больничной койке.

Напомним, ранее Юлия Окишева побывала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и рассказала о непростой деятельности медицинской бригады. Она пришла на эфир сразу после ночной смены.

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