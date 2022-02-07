В минздраве рассказали, кому полагается бесплатный тест на ковид в Хабаровском крае

ПЦР-тест на ковид Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На территории Хабаровского края любой гражданин имеет право на получение бесплатного экспресс- либо ПЦР-теста на коронавирус вне зависимости от прописки.

ПЦР-тесты делают бесплатно с начала пандемии по показаниям врача. Но в начале 2022 году ввиду роста заболеваемости и распространения штамма «омикрон» их начали делать в обязательном порядке всем при наличии признаков инфекции. Врачи при этом действуют на основании последних методических рекомендаций.

- У нас в край привезли большое количество экспресс-тестов. Они есть и на скорых, и в поликлиниках. Также при вызове врача на дом обязательно берется мазок. Для получения бесплатного теста на ковид у пациента должны быть симптомы заболевания: температура, кашель, насморк, либо контакт с больным, у которого подтвержден диагноз коронавирусной инфекции - все это показания для бесплатного экспресс-тестирования на ковид, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

При этом для получения бесплатной медицинской помощи достаточно иметь при себе полис ОМС и быть гражданином РФ.

Напомним, 6 февраля в Хабаровском крае за сутки ковид выявили более чем у 1300 заболевших. Такого не было еще ни в одну волну COVID-19 - ранее количество заболевших в сутки максимум достигало 590 человек. Но пока что речи о введении новых ограничений не идет.

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