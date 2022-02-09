«Пока он не вышел из такси, я не верила, что встретимся»: хабаровская семья воссоединилась через два года с начала пандемии

Рома, Юлия и их сын Даниэль. Фото: из личного архива героев публикации.

В 2020 году возлюбленный хабаровчанки Юлии Ивановой по имени Ван Нань, а по-русски просто Рома, улетел в Китай повидаться с семьей. Но грянула пандемия, и паре, которая, как оказалось, уже ждала малыша, пришлось разлучиться. И только осенью 2021 года они смогли воссоединиться вновь. Новая работа, переезд, ожидания и надежды: именно так провели почти два года в разлуке Юля и Роман.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ЗА ДВА ГОДА

Рома и Юля встретились еще студентами в Хабаровске в 2018 году. А сейчас они переехали в соседний Приморский край, в город Уссурийск. Но планы у ребят большие: они хотят уже не одну, а сразу две свадьбы.

Влюбленные хотят сыграть сразу две свадьбы. Фото: из личного архива героев публикации.

- Вообще, мы хотим провести свадьбу в Китае и в России. И для себя, где-то в третьей стране, устроить медовый месяц, - рассказывает Юля.

- Правда, из-за пандемии у моей семьи сейчас сложная ситуация, очень мало денег. Так что сейчас надо много работать, чтобы на все хватило, - объясняет Рома.

В разлуке возлюбленные провели почти два года. Когда они встретились, их сыну Даниэлю было уже год и 10 дней - папа чуть-чуть не успел на первый день рождения. И за это время, вспоминает Юля, она уже и не надеялась снова увидеться.

- У меня не было опасений, что Рома совсем не вернется, найдет другую семью. Но было такое, что я заказываю какие-то игрушки на китайском сайте, а моя мама шутит - мол, надо уже рюкзак заказывать, Рома как раз приедет и привезет, как Даниэль в школу пойдет. Сначала мне смешно было, а потом уже не очень. И в первый день, когда встретились, я до последнего не верила, что он приедет. Вдруг перед вылетом его город закроют из-за коронавируса, что-то еще произойдет. Пока он не вышел из такси - я так и не верила. Уже не получалось надеяться до самой встречи. И несколько дней было непривычно, будто чужой человек: даже голос другой, не как по телефону же. Но потом все прошло, - вспоминает Юля.

Влюбленные долго не моги поверить, что вновь встретятся. Фото: из личного архива героев публикации.

- Я тоже и в самолете, и в поезде не спал всю ночь, все думал, что это что-то нереальное. Даже не могу объяснить это чувство: вот сейчас, наконец, впервые в жизни увижу своего сына, смогу почувствовать его, взять на ручки своего родного мальчика, обнять Юлю. Не могу это описать.

При этом китайским родственникам все еще приходится общаться с внуком только по видеосвязи. Но мама Ромы уже признала: Юля - хорошая мама.

- Моя мама читала новости про Россию, что там ребенка побили родители, там оставили. Она, честно сказать, переживала. Но потом она посмотрела, как Юля без меня справляется уже столько времени, как она ухаживает за малышом, она мне так и сказала: «Юля хорошая мама, даже лучше, чем я ожидала». А вообще, мне с детства родители всегда говорили - неважно, кого именно ты встретишь. Главное, чтобы любил, и человек не злой был. Единственное, родители очень переживают из-за коронавируса в России, - рассказывает Рома.

Правда, поправляет Юля, уже нечего переживать. Рома, прилетев чуть ли не из «стерильной» страны, заболел коронавирусом практически сразу. А вместе с ним - будущая жена и ребенок, которые легко переболели.

Сейчас молодые родители вместе. Фото: из личного архива героев публикации.

- У нас в Даляне совсем мало больных. Ну и вообще, если где-то обнаруживают заболевшего, то сразу район перекрывают, все жители сдают тесты, так и весь город могут закрыть. Маски тоже все носили исправно. Даже сейчас, хотя много где уже не нужно, но некоторые носят. Есть те, кто не хочет прививаться, но так ты не выедешь даже из своего города, так что приходится. И тоже важно: если ты непривитый и заболеешь, то все лечение будешь оплачивать сам. А если заболеешь с прививкой, то расходы будут на государстве.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

График работы у Ромы сейчас непростой: один выходной раз в 14 дней, а еще четыре раза в неделю он дает уроки китайского языка. Но это, по словам молодого отца, не страшно: главное, чтобы у семьи все было. И вообще, именно работа позволила им воссоединиться.

Роман много работает, чтобы обеспечить свою семью. Фото: из личного архива героев публикации.

- Я и с Даниэлем разговариваю по-китайски, у меня такая задача. Да, вижу их редко, так что только сейчас, на каникулах, смог понять, что такое быть отцом: подгузник поменять, сделать поесть, попить, поиграть. И мне это показалось проще, чем я думал раньше. И то, что я вроде бы и с семьей, но не вижу их часто - это не беда. Лучше так, чем если бы ребенок каждый день был со мной весь день, но у нас было бы нечего есть, нечего надеть и прочее. В Китае только богатые мужчины много времени проводят с женами и детьми, потому что им не надо ходить на работу. Так вот и у нас сейчас задача такая - может, какой-то бизнес открыть или еще что-то. А еще, конечно, надо воспитать ребенка, чтобы он говорил по-китайски.

С работой, поясняет Юля, все получилось спонтанно:

- Рома увидел объявление о том, что китайская компания в Уссурийске набирает работников именно из Китая, но со знанием русского. Вроде как местные не так хорошо работают, и свои - надежнее. Так, Рома подал заявку на вакансию. Правда, отбор был непростой, визу пришлось ждать долго - четыре месяца. Но само предприятие все оплатило - даже перелет.

То, что это могут быть мошенники или недобросовестные работодатели, молодые люди тоже думали. Но и на такой случай у них был план - мол, он просто сбежит оттуда, а вернуться в Китай не сможет из-за закрытых границ. К счастью, прибегать к запасному плану не пришлось.

- Мне работа нравится, - добавляет Рома. - Это строительная компания, которая работает по всей России. Есть командировки от Москвы до Сахалина. И начальство хорошее, и кормят. В общем, пока решил, что поработаю здесь.

Вообще, долго оставаться в Уссурийске Рома и Юля сначала не планировали. Думали, поживут годик, пока Рома работает, а потом переберутся обратно в Хабаровск. Сам переезд далеко от близких для Юли дался непросто.

- Решилась легко - просто выбора не было. Как только билеты у Ромы были куплены, я сразу начала собираться. Хорошо, что в Приморье у меня есть родственники, не в Уссурийске, правда, но все же. Мне сестра помогла подобрать квартиру, все посмотрела, проверила, чтобы не попасться мошенникам. И мы сняли ее за месяц до приезда. А так получается, что мы тут одни: ни друзей, ни родных, Рома на работе постоянно, а я дома. Для детей особенно ничего нет, в Хабаровске и «развивашки» всякие, и бассейны. Пока мы себе с ребенком ничего подходящего не нашли. Поэтому раз в пару месяцев я выбираюсь к бабушке в Хабаровск, встречаюсь с друзьями и близкими, а сейчас удалось приехать на каникулы всем вместе, - рассказывает Юля.

ЛЮБОВЬ ПОБЕДИТ ВСЕ!

К слову, Рома и Юля - не единственная пара, которую разлучила пандемия. В той же самой компании еще двое таких сотрудников, которые не видели своих детей почти два года. Правда, не всем удалось переехать в ставший местом встречи Уссурийск: кто-то еще не нашел жилье.

- У меня знакомая живет в Благовещенске. Она решила ехать в Китай сама, а ребенку у них столько же, сколько и нашему Даниэлю - около полутора лет. Она прилетела в Белоруссию, поставила китайскую вакцину от коронавируса - это единственное условие, которое может позволить въезд. Вот только билеты она купила на 24 октября - и именно этот рейс отменили. Так что пока она снова в Благовещенске, поменять или вернуть деньги никак не получилось. Вот Рома ее мужа теперь начальству всячески рекламирует: мол, он и готовить может, и водить. Только тот совсем не знает русского.

В планах познакомить внука с китайскими бабушкой и дедушкой. Фото: из личного архива героев публикации.

- Но, конечно, таким международным компаниям надо точно знать, что человек будет работать, а не пол подметать. На нас, иностранных работников, предприятие тратит в четыре раза больше, чем если бы нанимали местных, - добавляет Рома.

Пока семья строит свое счастье в России. Рома не знает, когда он сможет увидеть своих китайских родственников. Перелеты в одну сторону обойдутся в районе 250-700 тысяч рублей на одного.

- Наживаются на простых людях. Билеты-то все так же продаются, а улетишь ты или нет - вообще непонятно. Мы так дважды покупали мне билеты, но ничего не получалось. Но надеемся, что границы откроют когда-нибудь. И мы сможем показать, наконец, внука китайским бабушке и дедушке.

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