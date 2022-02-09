QR-коды для родителей отменят при входе в детсады Хабаровского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае прошел очередной оперштаб по борьбе с коронавирусом. Как и прогнозировали ранее, число выявляемых случаев за сутки перевалило за 1,3 тысячи человек. Но новый штамм «омикрон» постепенно вытесняет «дельту», а значит, тяжелых случаев становится меньше.

По словам зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, сейчас в больницу попадает каждый десятый заболевший. И если в волну штамма «дельта» пиковые значения по выявленным случаям составляли около 500 человек, то сейчас уже доходит до 1,5 тысячи.

- Госпитализаций действительно стало меньше, и люди переносят коронавирус легче. Но «дельта» никуда не делась, и люди продолжают умирать. Поэтому расслабляться пока рано. Более того, на первичное звено нагрузка ложится очень серьезная в связи с таким количеством заболевших, - рассказал Евгений Никонов.

При этом по уровню вакцинации край достиг среднероссийского показателя. Сейчас коллективный иммунитет в регионе составляет около 72,4%. Как отметили в краевом минздраве, большинство районов показывает хорошую динамику по прививкам, а в некоторых селах вакцинировано около 90% жителей. Но есть и те территории, например, Ульчский район, где за сутки не оказалось вакцинировано ни одного человека. В этом направлении главам снова поручили работать активнее, а в краевом правительстве ждут поставку мобильных комплексов - они отправятся в рамках проекта автопоезда «Здоровье» по отдаленным территориям. Для работы в них будут привлекать студентов-медиков старших курсов. Уже сейчас в медорганизациях края трудоустроено 596 старшекурсников из ДВГМУ.

Среди детей заболеваемость выросла на 180% в целом по краю. В связи с этим увеличили количество коек в детской краевой больнице с 25 до 60. Болеют в основном школьники и подростки. В регионе полностью закрыто 16 школ и пять детсадов. Однако «отдохнуть» заболевшим не получится.

- Я прошу минобразования обеспечить всех заболевших и тех учеников, которые на дистанте, доступом к онлайн-занятиям. Учебный процесс прерываться не должен. По детсадам Михаил Дегтярев попросил обсудить вопрос с QR-кодами, которые требуют у родителей, когда они приводят ребенка в сад. Здесь мы должны понимать, что есть некоторая избыточность. Ведь дети едут с родителями в транспорте, потом на входе есть термометрия. Мы в любом случае не сможем предотвратить распространение коронавируса, если, например, течение бессимптомное. Бессимптомных больных, по данным Роспотребнадзора, пока около 3,5%.

А вот интернаты и другие соцучреждения в крае уже перешли на закрытый режим. Всех сотрудников и постояльцев тестируют на коронавирус, ограничены посещения.

Также в крае впервые появился один погибший от коронавируса на амбулаторном лечении. С этим случаем поручено разобраться краевому минздраву.

Что касается лекарственного обеспечения, то пока запасы сформированы на 2,5 месяца. Но если заболеваемость продолжит расти, то их хватит недели на три, добавили в минздраве. В некоторых удаленных районах фиксируются единичные случаи нехватки лекарств. Сейчас, чтобы обеспечить население препаратами, их стали поставлять в ФАПы.

А вот горожане, оказалось, стали одним из дестабилизирующих факторов. По словам Евгения Никонова, появились случаи «анонимного» вызова скорой помощи. Есть и те, кто просто просит «скорую» сделать тест на коронавирус и выписать больничный. Это, добавили на оперштабе, недопустимо.

- У нас сейчас то минирования, то заболеваемость растет. А тут получается, что люди злоупотребляют «скорой». Необходимо все такие случаи, если медики приезжают, но не могут ни дозвониться, ни попасть в квартиру - передавать на рассмотрение компетентных органов. Вообще-то наказание есть за ложный вызов бригады.

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