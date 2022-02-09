Заболевшим коронавирусом в Хабаровске отказывают в ПЦР-тестах

Врача на дом также вызвать не получилось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем недавно в минздраве Хабаровского края рассказывали, что всем заболевшим ОРВИ и коронавирусом полагается бесплатная медицинская помощь. И это совсем не зависит от прописки человека. При наличии полиса ОМС любой может обратиться в медучреждение по адресу текущего проживания, и там ему должны помочь, а при необходимости отправить сдавать тест на ковид.

Однако работает ли это на самом деле? В редакцию «Комсомольской правды» обратился местный житель, рассказавший, что ему как раз тест не светит. Пока он лежал с температурой выше 39 градусов, он услышал сразу три отказа: от выезда скорой помощи, от вызова врача на дом и от ПЦР-анализа. По словам хабаровчанина, его симптомы и недавний контакт с заболевшим ковидом оказались недостаточной причиной для врачей, чтобы оказать помощь.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

Все началось во вторник. Никита позвонил на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции по номеру 122 и описал свои симптомы. Ему было тяжело дышать, температура поднялась выше 39 градусов, болела голова, начались проблемы с ЖКТ. Ему ответили, что в таком случае необходимо оставить обращение на вызов врача из поликлиники у дома. В случае Никиты это был Клинико-диагностический центр на Карла Маркса, 109. По словам молодого человека, он еле смог дозвониться в эту больницу, потому что линия была занята весь день.

- Когда я все-таки смог связаться с ними, они сказали мне, что врач не придет ко мне, и ПЦР мне не сделают. Мне положены только две консультации по телефону и дистанционное оформление больничного листа. Они сказали, что второй раз позвонят через неделю после первой консультации, чтобы закрыть больничный. А если у меня останется высокая температура, то звонить нужно не им, а в скорую помощь. После этого меня попросили повисеть на проводе. В это время я отчетливо слышал, как они обсуждают пациентов в негативном ключе. Было очень неприятно слушать все это, - рассказал Никита.

Расстроенный молодой человек принялся ждать звонка от врача, мысленно прикидывая, что ему теперь делать. Как объяснили в минздраве, ставить перед фактом о таком положении дел врачи не могут.

- У нас предусмотрены видеоконсультации, если у пациента не критичное состояние. Но она может проводиться с согласия человека. Если пациент не согласен, или у него нет технических средств, то, конечно, положен выезд врача. Сейчас очень большая нагрузка на амбулаторное звено, и бывает так, что день в день врачи не успевают приходить, тогда они приходят на следующий день, - рассказала Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

ПРИХОДИТЕ, ЕСЛИ НЕ БОИТЕСЬ

Так или иначе, но у Никиты оставался вариант лишь ждать звонка от врача. И на следующий день он позвонил

- Врач начала ссылаться на новое положение. Она сказала мне, что сейчас к тем, кто болеет до семи дней, врачи не приезжают, а также у них не берут мазок. Если человек болеет более семи дней, нужно либо прийти в ковидный бокс и сдать тест там, либо звонить в скорую, чтобы сотрудники сделали экспресс-тест на выезде. Еще мне открытым текстом сказали: «Если вам принципиально нужно сдать тест, то приходите в ковидный бокс, если не боитесь». Врач сказала, что это нужно делать на свой страх и риск, ведь там сейчас полно больных, и шансы заразиться очень высоки, - поделился Никита.

В минздраве уже не первый раз говорят о том, что вызывать скорую помощь ради экспресс-теста на коронавирус - неправильно. Сейчас на медучреждения и бригады идет огромная нагрузка, и если человек действительно не нуждается в экстренной помощи, то сдавать анализы необходимо в предусмотренном порядке.

- Экспресс- и ПЦР-тестирование назначает врач. Направление о показании и противопоказании. Мазок берет средний медицинский персонал, а не врач. Это два разных человека. Сначала должна пройти консультация доктора, а затем уже определяется, делать мазок или нет, - пояснила Юлия Тагнер.

Сейчас Никита ищет другой способ решения своей проблемы. Пока что похоже на то, что мазок он сможет сдать только на платной основе, хотя должен был получить услугу по ОМС. Сейчас он продолжает выяснять, как добиться вызова врача на дом и адекватного осмотра с последующим лечением.

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