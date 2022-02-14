ЧП случилось 13 февраля на Беломорской улице Фото: Скриншот с видео

В Хабаровске 11-летняя девочка выпала с балкона восьмого этажа. ЧП случилось 13 февраля на Беломорской улице. Ребенок остался жив, в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

РОЗОВЫЕ НОСОЧКИ

Около 17:00 сидящую на балконе девочку в домашней одежде и розовых носках увидела местная жительница, которая гуляла на школьном стадионе. Женщина позвонила в 112, затем попросила мужа выглянуть в окно и настоятельно попросить школьницу вернуться в квартиру.

- Девочка залезла в дом и через две минуты снова появилась на балконе. Она была уже в шапке и куртке, наверное, ей стало холодно. Школьница опять свесила ноги и начала ими болтать. Но девочка начала сползать на карниз. Я стала ей кричать, чтобы она вернулась в дом. Школьница развернулась спиной к улице и повисла на животе на перекладине балкона. Потом девочка на руках вытянулась, я побежала к дому, и она в этот момент прям у меня на глазах упала ногами вперед. Я до последнего не верила, что это случится, - рассказала «КП» очевидица, пожелавшая сохранить анонимность.

ЖИВА

Ребенок упал на левый бок и остался жив. Вероятно, падение смягчил глубокий сугроб, образовавшийся после снегопада, и утрамбованная под ним подушка из травы. Девочка пыталась встать, но очевидица наказала ей лечь и ждать помощи.

- Девочка маленькая, хрупкая, аккуратно одета, прилично выглядит. Она не кричала, не плакала, но видно было, что ей очень больно - школьница скривилась и свернулась в клубочек. С нами не говорила, - добавила собеседница.

Скорая приехала быстро, ребенка увезли в больницу. По информации источника «КП» в правоохранительных органах, семья девочки благополучная. В причинах ЧП разбираются оперативники. В частности, изучаются телефон и соцсети школьницы.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья Астахова, врач травматолог-ортопед.

- Такие ситуации не уникальны. Чем младше ребенок, тем он легче, а значит, шанс остаться в живых у него выше. Особенно, если он падает на что-то мягкое. Например, снег или свежевспаханная земля дают амортизацию. Если ребенок падает и цепляется за веревки, ветки или на москитной сетке, то скорость падения уменьшается. Главное в таких случаях - не трогать упавших с высоты людей, иначе можно серьезно ухудшить их состояние. В такой ситуации необходимо вызвать скорую помощь и четко сказать, где вы находитесь, чтобы бригада не тратила время на поиски, поскольку счет идет на минуты. Если человек упал зимой, то можно аккуратно накрыть его одеялом или теплой одеждой. Еду, воду и лекарства упавшему с высоты давать также строго запрещено.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Собирают кости: появились данные о состоянии ребенка, выпавшего с 8 этажа в Хабаровске

Упавшей с балкона многоэтажки девочке предстоит операция (подробнее)