Девочка сползла с края балкона, упала в сугроб и осталась жива Фото: Скриншот с видео

Появилась информация о состоянии 11-летнего ребенка, который выпал с 8 этажа в Хабаровске. Напомним, ЧП случилось 13 февраля около 17:15 на Беломорской улице. Девочка сползла с края балкона, упала в сугроб и осталась жива.

Ребенок в домашней одежде сидел на краю балкона и, как рассказала очевидица «КП», болтал ногами. Из соседнего окна выглянул сосед и настоятельно рекомендовал девочке вернуться в квартиру. Ребенок ушел, но через 2 минуты вернулся в теплой одежде и вновь сел на край балкона.

- Девочка начала сползать на карниз, повернулась спиной к улице и повисла на животе на перекладине. Я позвонила в 112. Затем она вытянулась на руках и в этот момент упала прямо на моих глазах. Она выжила, пыталась встать, но ей было очень больно - лицо скривилось. Я ей сказала лечь, она свернулась в клубочек и ждала помощи, - поделилась с «КП» очевидица, пожелавшая сохранить анонимность.

Ребенка увезли в больницу, а в деле разбираются правоохранительные органы. В частности, изучаются телефон и соцсети школьницы. По информации источника «КП», семья девочки благополучная, у нее есть младшие брат и сестра. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.

- Ребенок находится в тяжелом состоянии. У девочки перелом бедра, крестца и множество других травм. Ей предстоит операция по репозиции (сопоставление фрагментов кости после перелома для обеспечения лучшего сращения кости - прим. ред.), - рассказал «КП» источник в системе здравоохранения региона.

Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья Астахова, врач травматолог-ортопед.

- Такие ситуации не уникальны. Чем младше ребенок, тем он легче, а значит, шанс остаться в живых у него выше. Особенно, если он падает на что-то мягкое. Например, снег или свежевспаханная земля дают амортизацию. Если ребенок падает и цепляется за веревки, ветки или на москитной сетке, то скорость падения уменьшается. Главное в таких случаях - не трогать упавших с высоты людей, иначе можно серьезно ухудшить их состояние. В такой ситуации необходимо вызвать скорую помощь и четко сказать, где вы находитесь, чтобы бригада не тратила время на поиски, поскольку счет идет на минуты. Если человек упал зимой, то можно аккуратно накрыть его одеялом или теплой одеждой. Еду, воду и лекарства упавшему с высоты давать также строго запрещено.

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