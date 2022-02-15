400 километров по льду пройдут 15 лыжников из Комсомольска-на-Амуре

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В 10 утра, 15 февраля, на центральной набережной Хабаровска был дан старт большому лыжному переходу «Лед и пламя». Экспедиция посвящена 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева. В ней приняли участие 15 спортсменов-любителей из Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района. Возраст лыжников от 30 до 65 лет.

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Утро вторника выдалось морозным из-за метели, кружившей по заснеженной набережной. На торжественной церемонии собрались не только сами спортсмены, но и представители общественных организаций, военные и чиновники. Участники похода услышали напутственное слово, а затем вся процессия отправилась на замерзший Амур. Прогремел стартовый выстрел, и лыжники с флагами Хабаровского края в руках дружным строем отправились в свое длительное и непростое путешествие в сторону Города юности, которое завершится через две недели - 27 февраля.

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Пятнадцати смельчакам предстоит преодолеть более 400 километров по просторам заледеневшего Амура, посетить 12 населенных пунктов Комсомольского, Амурского, Нанайского, Хабаровского районов и завершить свое путешествие в Комсомольске-на-Амуре.

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Помимо самих лыжников, в переходе участвуют координаторы группы, которые будут помогать им на протяжении всего маршрута.

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Я на машине буду перемещаться от одного населенного пункта до другого. Перевожу вместе с краевыми спасателями все личные вещи участников. Наша задача встретиться с главами каждого населенного пункта, решить вопрос по размещению и питанию. Договоренности уже есть, известны места, где мы будем находиться. Среди них есть даже школы. Главное, чтобы была вода. Ребята уже опытные, если что - есть связь со спутником, - рассказал «КП» - Хабаровск» Николай Былков, сопровождающий и организатор группы.

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Заявки на участие в забеге подали свыше четырех сотен спортсменов и просто любителей активного образа жизни.

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Напомним, перед большим межмуниципальным переходом лыжники уже преодолели несколько маршрутов для подготовки к основному старту. Это 30-километровые забеги от Комсомольска-на-Амуре через село Бельго до базы отдыха «Шарголь», от села Боктор до заповедника Комсомольский и 40-километровый от поселка Кенай до Уктура.

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Старт большого лыжного перехода в Хабаровске Фото: Илья ФЕДУЛОВ

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