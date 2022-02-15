Не смогли выбраться сами: в снежный плен попали двое детей в Магаданской области. Фото: пожарно-спасательный центр Магаданской области.

Детская шалость чуть не обернулась страшным горем для родителей. В селе Клепка Магаданской области двое детей 9 и 11 лет оказались под завалом снежно-ледяных масс. Ребята играли недалеко от водонапорной башни, рыли в снегу пещеры и неожиданно попали в снежный плен. Вызволять попавших в беду детей пришлось группе спасателей. Сколько точно дети находились под завалом - пока неизвестно. Пострадавших доставили в Магаданскую областную больницу с переохлаждением.

Сообщение о том, что детям требуется помощь, поступила поздно вечером 14 февраля. К этому моменту столбик термометра опустился до -21 градуса. Как рассказали в региональном МЧС, на вызов прибыли сотрудники пожарно-спасательного центра из поселка Ола.

- Обвал произошел возле леса, в месте, где протекал ручей и расположены водонапорная башня и баня. Под завалом снега и льда оказались двое детей в природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе убежища. Выбраться самостоятельно они не смогли, - сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра Магаданской области.

Бригада из четырех спасателей и десяти волонтеров незамедлительно выехала к месту ЧП. Завал из снега и льда оказался очень плотным. Первого ребенка удалось вытащить около 22:25, а второго - в 22:40.

После этого их передали родителям, которые довезли их до 14 километра автодороги Магадан - Ола. Там спасенных встретили медики «скорой». С диагнозом «общее переохлаждение» их доставили в областную больницу Магадана, где за ними наблюдают врачи.

Проверку происшествия начала прокуратура, привлекшая в том числе органы по профилактике безнадзорности.

- Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Магаданской области, - сказали в пресс-службе профильного ведомства.

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