Пока не сойдет снег: стало известно, когда откроют движение по трамвайным путям на Воронежской в Хабаровске

Движение ограничили на участке Воронежской под железнодорожным мостом напротив краевого ГИБДД Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске ввели ограничения движения на одной из самых оживленных магистралей - Воронежской. Автомобилисты разозлились: «Пробки станут больше!», но только за 1,5 месяца нового года на трассе случилось в 13,5 раза больше аварий, чем за январь и февраль 2021-го. В ДТП серьезно пострадали люди, среди них - ребенок, который борется за жизнь в реанимации.

Речь идет об участке Воронежской под железнодорожным мостом напротив краевого ГИБДД. Из-за многочисленных аварий был запрещен выезд на скользкие трамвайные рельсы. Полосу огородили бетонными блоками, а рядом установили знаки ограничения скорости и сужения дороги.

- С начала года на участке зарегистрировано 17 ДТП с семью пострадавшими. Основная причина аварий - нарушения пункта правил дорожного движения, в котором говорится, что водитель должен учитывать все погодные, дорожные условия и соблюдать скоростной режим, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Хабаровску.

Рельсы на Воронежской давно вызывают споры. Раньше по ним ходил трамвай №6, но маршрут уже несколько лет законсервирован из-за банкротства Хабаровского трамвайно-троллейбусного управления. Рельсы до сих пор принадлежат этой компании, но сделать с ними ничего не могут - имущество предприятия выставлено на торги.

- Все имущество - здания, сооружения, парк и рельсы - выставлены на аукцион одним лотом, так как это социально значимый объект, и делить его нельзя. Поэтому какие-то работы с теми же путями проводить нельзя по закону до того, пока не появится новый собственник. Уже он будет решать, что делать с рельсами, - прокомментировал «Комсомолке» Сергей Зуев, заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства.

Выезд на пути будет открыт весной, когда сойдет снег. Тогда вероятность аварий снизится, но не исчезнет совсем. Поэтому ГИБДД призывает соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.