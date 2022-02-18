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Общество18 февраля 2022 2:38

С «дЕнем защитника Отечества» поздравили хабаровчан

В Хабаровске появился билборд к 23 февраля с орфографической ошибкой
Илья ФЕДУЛОВ
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Билборд заметили на одной из улиц Хабаровска. Фото: telegram-канал Коммунальное чтиво

Билборд заметили на одной из улиц Хабаровска. Фото: telegram-канал Коммунальное чтиво

В преддверии февральско-мартовских праздников Хабаровск начал потихоньку наполняться тематической атрибутикой с символикой Дня защитника Отечества - ближайшего государственного и народного мероприятия. Не обошлось в этом деле без казусов.

С «дЕнем защитника Отечества» поздравила хабаровчан городская администрация. Рекламный щит с орфографической ошибкой появился где-то на улицах краевой столицы и успел повеселить горожан, когда его фото разлетелось по соцсетям.

Всего мэрия разместила порядка 20 билбордов разных форматов с поздравлением к 23 февраля. В администрации быстро отреагировали на эту новость и провели проверку, в ходе которой никаких баннеров с ошибкой не нашли.

- Сейчас уже ничего нет. Неизвестно, когда этот ошибочный баннер вообще там был. Фотография во всех пабликах распространялась одна и та же, во время проверки ни одного баннера с ошибкой не нашли. Если такой билборд и был, то точно всего один. Вероятно, подрядчик самостоятельно выявил собственную ошибку и своевременно ее исправил, - ответили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе администрации Хабаровска.

Напомним, Хабаровск готовится отметить День защитника Отечества 2022. В этот день в городе пройдут праздничные мероприятия, мужчины получат множество поздравлений с 23 февраля, а ярким завершением дня станет салют. В небо над краевой столицей полетят десятки залпов.

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