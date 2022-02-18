Хотели ампутировать ногу: ребенка, просидевшего четыре часа под завалами снега на Колыме, экстренно вывезли в Москву

В колымском селе Клепка двое детей едва не погибли во время прогулки на улице Фото: ГУ МЧС РФ по Магаданской области

В колымском селе Клепка двое детей едва не погибли во время прогулки на улице. Напомним, что мальчики 9 и 13 лет играли возле водонапорной башни 14 февраля примерно в 200 метрах от населенного пункта. Неожиданно на ребятишек упал ледяной козырек. Выбраться самостоятельно дети не смогли.

17 февраля к ребенку прилетели врачи из Москвы Фото: ГУ МЧС РФ по Магаданской области

ЧЕТЫРЕ ЧАСА ПЛЕНА

На часах 22:00, а детей все не было. Встревоженная мама мальчиков начала их искать по знакомым. Друзья ребят рассказали о том, что ребятишки любят рыть пещеры в снегу у водонапорной башни, поэтому местные жители отправились на это место. Столбик термометра уже опустился до -21 градуса.

- На месте волонтер 11-классник услышал слабые звуки. Остальные прислушались и поняли, что дети под завалом. Их придавило огромными глыбами льда. Вызвали спасателей, мальчиков вызволяли с помощью лопат и ломов - боялись навредить ребятишкам, потому что было непонятно, на какой глубине они находятся, - рассказал «КП» источник в экстренных службах Колымы.

Вызволяли детей четверо спасателей и десять волонтеров. Первого ребенка достали из-под завала в 22:25 - через пять минут после получения сообщения о ЧП, второго спасли в 22:40. Оба мальчика были в шоковом состоянии, но живы и без видимых повреждений. Старший ребенок жаловался на ссадины, а младший - на больную ногу.

- Дети пробыли под завалом около четырех часов. Мальчиков передали родителям, которые отвезли их домой, а потом в больницу на обследование. Предварительный диагноз - «общее переохлаждение», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе пожарно-спасательного центра Магаданской области.

Дети пробыли под завалом около 4 часов Фото: ГУ МЧС РФ по Магаданской области

ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ

По информации собеседника, в больнице у старшего ребенка кроме ссадин нашли трещину в бедре. Девятилетний мальчик пережил случившееся хуже. У него появились проблемы с почками и диагностировали синдром длительного сдавливания, который проявился на ноге.

- Появление такого синдрома вполне объяснимо - дети просидели в ловушке площадью около шести квадратных метров. На ребятишек оказывалось давление снежно-ледяных масс. Младшему мальчику хотели ампутировать ногу, но врачи нашли выход. Медики провели ряд процедур для запуска кровообращения, - добавил собеседник.

9-летний мальчик пережил случившееся хуже Фото: ГУ МЧС РФ по Магаданской области

Появился шанс спасти ногу, поэтому 17 февраля к ребенку прилетели врачи из Москвы.

- Прибывшие из столицы медики оценили состояние ребенка в детской областной больнице. После машина скорой доставила мальчика на борт самолета ИЛ-76 МЧС России. Он оснащен специальным медицинским модулем, предназначенным для транспортировки людей, нуждающихся в медицинской помощи, - прокомментировали «КП» в пресс-службе главка МЧС РФ по Магаданской области.

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