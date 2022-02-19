Мать-героиня тигрица Золушка стала мамой в четвертый раз Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Тигрица Золушка в заповеднике «Бастак» стала мамой в четвертый раз. Среди представительниц своего вида дикая кошка — настоящая мать-героиня. Именно она одной из первых начала восстанавливать популяцию амурских тигров, и даже недавно стала бабушкой. О прибавлении в кошачьем семействе сообщили в Центре «Амурский тигр».

— Золушка была выпущена в дикую природу в 2013 году после курса реабилитации. В 2015 году у нее родились 2 тигренка, еще 2 родились в 2017 году и один родился в 2020 году. Новый снимок был сделан 24 января текущего года. Тигренку, попавшему в кадр, около 4 месяцев. Возможно, что он не один. Специалисты продолжают наблюдение, — рассказали в Центре.

На данный момент в заповеднике «Бастак» точно проживают шесть особей амурского тигра: самец Бастак, самки Золушка, ее тигренок, и Тала с двумя годовалыми тигрятами.

Напомним, Золушку нашли истощенным тигренком на юго-западе Приморья в феврале 2012 года.

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