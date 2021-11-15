Мать-героиня стала бабушкой: знаменитая тигрица Золушка из ЕАО обзавелась внуками

Полосатое семейство попало в кадр. Фото: центр «Амурский тигр»

Известная тигрица Золушка, которая одна из первых начала восстанавливать популяцию амурских тигров, недавно стала бабушкой. Фотоловушки в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономии впервые запечатлели Талу - дочь Золушки вместе ее потомством - двумя котятами. Информацию об этом предоставил центр «Амурский тигр».

Стоит отметить, специалисты заповедника одно время даже думали о том, что Тала погибла, так как в 2020 году тигрица серьезно повредила левую переднюю лапу. Причем ситуация усугублялась с февраля по сентябрь. Из-за этого остро стоял вопрос об изъятии Талы из дикой природы для дальнейшей реабилитации.

- Однако задача осложнялась тем, что Тала могла быть кормящей матерью, а тигрята без ее опеки долго бы не прожили. К счастью, последняя проверка фотоловушек - осенью 2021 года - показала, что Тала не просто в добром здравии, но и воспитывает новое поколение тигров в ЕАО. Один из ее годовалых детенышей - самец, а второй, скорее всего, самка, - отмечают в центре «Амурский тигр».

Факт того, что Тала стала мамой, не подтверждался на протяжении целого года. Это значит, что свое первое потомство Тала принесла в возрасте около трех лет. Прокормить себя и потомство одиноким матерям-тигрицам очень сложно. Так как успешность и регулярность охоты напрямую влияет на благополучие тигриной семьи.

- Далеко не всегда тигр может поймать слабую жертву или их нет вовсе. Поэтому порой у хищниц нет выбора, и им приходится атаковать более крупных животных, что может привести к разным травмам. На кадрах с Талой казалось, что все очень серьезно. Тигрицу пытались найти и помочь, но летом это непросто. К счастью, она справилась. Летом доступной пищи много: зайцы, енотовидные собаки и так далее. Возможно, Тала даже посещала останки жертв отца семейства и других тигров, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Интересный факт - имя Тала в переводе с персидского означает «Золотая», что созвучно с кличкой ее знаменитой матери. Свою «золотую» кличку дочь Золушки получила во время онлайн-голосования.

Тигрица Золушка родила Талу в 2017 году, когда она давала второе потомство. Также у Талы был еще и братик, который позже ушел, оставив сестренку с матерью. Первый раз Золушка стала мамой в 2015 году, а в ноябре 2020 года плодовитая тигрица в третий раз принесла потомство. Молодой самец из третьего выводка последний раз отмечался на фотоловушках в марте 2021 года.

На данный момент в заповеднике «Бастак» точно проживают пять особей амурского тигра: самец Бастак, самки Золушка и Тала и два годовалых тигренка.

Напомним, Золушку нашли истощенным тигренком на юго-западе Приморья в феврале 2012 года. Затем она прошла реабилитацию. В 2013 году хищницу выпустили в заповеднике «Бастак». Золушка известна тем, что ее одной из первых выпустили на волю в рамках программы реинтродукции.

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