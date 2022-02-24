В поселке Ванино Хабаровского края начнут отлавливать бездомных собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Ванино Хабаровского края начнут бороться с разгуливающими по улицам бродячими собаками. Районная администрация после вмешательства прокуратуры подписала договор на отлов псов.

- Ранее было установлено, что в поселке Ванино и соседних населенных пунктах бездомные собаки нападают на детей. Однако органом местного самоуправления действенные меры по устранению опасной ситуации для жителей района не принимались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что с начала года несколько детей стали жертвами нападения бездомных животных в разных уголках Дальнего Востока. Одним повезло, и они отделались легким испугом. Другие - получили травмы.

Досталось и собакам. Особенно впечатлительные люди решили не дожидаться принятия мер от чиновников и сами объявили войну всем дворнягам в округе. Несколько собак были жестоко отравлены, что также не является нормой. После всех этих событий власти региона приняли решение, что необходимо строить приюты для оставшихся без хозяев псов.

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