Хабаровский край примет беженцев из ДНР и ЛНР: людей поселят во временные пункты, а студентов отправят на учебу

Беженцам будет предоставлена медицинская помощь Фото: Александр КОЦ

Хабаровский край готовится принять беженцев из ЛНР и ДНР. Напомним, что Владимир Путин 21 февраля признал независимость народных республик. После этого множество местных жителей решило перебраться в Россию.

- Хабаровский край готовит к развертыванию несколько пунктов временного размещения. Мы примем не только семьи, но и студентов. Сейчас проанализированы возможности вузов и колледжей края. Мы понимаем, что сможем принять как минимум 280 учеников техникумов и порядка 250 тех, кто получает высшее образование, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Он также отметил, что беженцам будет предоставлена медицинская помощь. Также всех переселенцев протестируют на ковид, полиомиелит и другие инфекции.

Тем временем в Хабаровске продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Желающие могут поделиться товарами первой необходимости, одеждой, бытовой техникой, детским питанием и постельным бельем. Основным пунктом сбора определен краевой молодежный центр «Поколениум», расположенный по адресу: Первомайская, 25. С полным списком доступных к сбору вещей можно ознакомиться в памятке.

Накануне Владимир Путин начал военную операцию в Донбассе. Через несколько минут после специального обращения президента пошли сообщения о серии взрывов в Харькове, Краматорске, Мариуполе, порту Одессы и даже в Киеве. Удары наносятся не по площадям, а точечно. Пока нет ни одного сообщения о жертвах среди мирного населения Украины.

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