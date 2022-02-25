Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Определились победители семейного фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим», проведенного «КП» - Хабаровск». Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества - 23 февраля.

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Для участия нужно было выбрать и прислать фотоколлаж или фотографию ребенка с отцом или дедушкой, после чего загрузить фото в специальной форме на сайт. Фотографии принимались со 2 по 21 февраля 2022 года включительно, по одной от каждого участника. Также, по условиям конкурса, участники должны проживать в Хабаровске

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Победители определились путем всеобщего голосования на сайте, которое проходило с 9 по 21 февраля. Финалистам достались призы от наших спонсоров.

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

По итогу первое место заняли отец и сын Дмитрий и Ярослав Бабкины, они набрали 1616 голосов. Второе место одержали папа Анатолий Мещеряков и его сын Иван (1505 голосов). Тройку лидеров замыкают отец Антон Долиняк с сыном Михаилом Габовым (1484 голосов). Фотографии сына Ивана Змазнева набрали (1427 голосов). Пятое место ушло к отцу и сыну Денису и Максиму Леонтюковым (798 голосов).

Все эти пять семей вместе с мамами были приглашены в тир МБОУ СОШ №80, где руководитель клуба стрельбы из лука «Лучник» провел инструктаж и разминку для лучших пап конкурса. После чего прошли стрельбища и соревнования на меткость. Победителей фотоконкурса наградили после активного времяпрепровождения.

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Им вручили призы от наших партнеров: компании «Дары Морей» - натуральные продукты на основе ламинарии, «Амурснасть», детские наборы от магазина «Выгодный», скидочные сертификаты на обучение категории «В» от ООО «Автоцентр» и скидки на весь ассортимент продукции от супермаркета ASG.

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Мероприятие прошло в дружеской и семейной обстановке. Отметим, что все папы стреляли из лука впервые.

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Соревнование мне понравилось, классное мероприятие, интересный фотоконкурс отцов и детей. Было интересно и самому поучаствовать. Все, кто были здесь из пап, стреляли из лука впервые. Даже мои знакомые ни разу не стреляли, а я попробовал. Было тяжело на самом деле целиться, но после того, как нам все инструктор объяснил очень продуктивно, стало более-менее везти - мы начали попадать в цель. Раз десять я точно попал. Детям тоже понравилось, очень увлекательно! - поделился впечатлениями с «Комсомолкой» Антон Долиняк.

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Определились победители фотоконкурса «Хочу на папу быть похожим» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

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