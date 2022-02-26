По мирным не стреляли: жители Украины рассказали о ситуации в Донбассе

Жители Украины рассказали о ситуации в Донбассе Фото: Дмитрий СТЕШИН

На данный момент на Украине проходит военная операция. У многих жителей России, в том числе и Хабаровского края, есть родственники в Донбассе. В связи с текущей спецоперацией, мы волнуемся за наших близких. Несмотря на все усилия Минобороны, все еще сохраняются риски, что националисты могут начать диверсии против мирного населения. Жители Украины поделились с «КП»-Хабаровск» новостями из страны и высказали свое мнение о спецоперации.

- Нужно вспомнить, что было до этого дня. Восемь лет по нам изо дня в день стреляли. Несмотря на это, мы продолжали ходить на работу и пытаться жить как раньше. Комендантский час был каждый вечер, в нашем доме мы даже оборудовали подвал на случай сильного обстрела. За эти годы я ни разу не смогла сходить на могилу к отцу, потому что кладбище расположено на линии разграничения. Мой город буквально разрушили. Всем выскочкам «много разбирающимся в политике» нужно рассматривать ситуацию с двух сторон, - рассказала жительница Горловки.

Сейчас в городе постепенно стихают залпы. По рассказу девушки, многие рады случившемуся, ведь для них впервые за восемь лет промелькнул луч надежды на лучшую жизнь. Подобные мысли высказала и жительница Мариуполя.

- Я помню, как жили все это время. Родственники говорят: «Может хоть сейчас все это закончится». Для нас любой громкий звук – это повод паниковать и падать под стол. Это уже инстинктивно происходит. Когда все началось, со всех сторон города шла стрельба, но по мирным гражданам не целились и о случаях ранения я не слышала. Сейчас вроде отступают, слышны залпы где-то вдалеке. Я стараюсь вести привычный образ жизни, но меньше времени проводить вне дома.

В целом, жители сохраняют оптимистичный настрой и выказывают поддержку друг другу. Они продолжают связываться с родственниками в России, чтобы поделиться последней информацией и рассказать, что с ними все в порядке. Мы также продолжаем поддерживать с ними связь, чтобы узнать достоверную информацию из первых уст.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о решении начать военную операцию в Донбассе. Ее целью является демилитаризации и денацификации Украины и защита находящихся там людей. В рамках спецоперации российские военные точечно уничтожают украинское вооруженное формирование. Сообщений о жертвах среди мирного населения не поступало.

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