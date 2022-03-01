Мурашки по коже: в ЕАО на видео попал жуткий рев лесного оленя
Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
В Еврейской автономной области на видео фотоловушки попал жуткий рев лесного оленя. Редкими кадрами поделился центр «Амурский тигр».
В ролике могучий лесной олень пробирается сквозь чащу. Спустя несколько секунд он издает рев, от которого холод пробегает по телу.
К слову в ЕАО обитает не только громкоголосый олень . Также держит в страхе своим мощным рыком всех вокруг тигр Гром. Свое имя тигр оправдывает полностью: услышав грозный раскат, забыть его вряд ли получится.
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