Нажег света на 2,7 миллиона рублей: первое на Дальнем Востоке дело о воровстве электричества для майнинг-фермы ушло в хабаровский суд

Первое на Дальнем Востоке дело о воровстве электричества для майнинг-фермы ушло в хабаровский суд. Фото: УМВД РФ по Хабаровскому краю.

В Хабаровске окончено расследование первого на Дальнем Востоке уголовного дела о безучетном потреблении электричества майнером криптовалют. Напомним, что мужчина организовал майнинг-ферму на базе одного из предприятий. Несколько месяцев сотни устройств добывали криптовалюту круглые сутки.

Первое на Дальнем Востоке дело о воровстве электричества для майнинг-фермы ушло в хабаровский суд. Фото: УМВД РФ по Хабаровскому краю.

МИНУЯ СЧЕТЧИКИ

Майнинг криптовалюты требует серьезных мощностей, недешевого оборудования и главное - много электричества. Майнинг-устройства должны работать нон-стопом, чтобы эффективно добывать виртуальную валюту. А это влечет за собой огромные траты на свет. 34-летний Олег (имя изменено - прим. ред.) в начале 2021 года, как ему казалось, нашел выход из ситуации.

Первое на Дальнем Востоке дело о воровстве электричества для майнинг-фермы ушло в хабаровский суд. Фото: УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Мужчина открыл майнинг-ферму на базе деревообрабатывающего предприятия своей сестры. В комнату для добычи криптовалюты он занес груду оборудования. Чтобы майнинг-ферма работала круглые сутки, а счетчики не накрутили бешеную сумму, Олег незаконно подключился к линии электропередачи. Он кинул кабель от подстанции к майнинг-ферме и, как рассказали «КП» в местной полиции, установил дополнительный автоматический выключатель.

Первое на Дальнем Востоке дело о воровстве электричества для майнинг-фермы ушло в хабаровский суд. Фото: УМВД РФ по Хабаровскому краю.

НА КАРАНДАШЕ

Три месяца Олег жег свет сутками, пока в марте энергоснабжающее предприятие не обнаружило утечку. Мужчину задержали полицейские и сотрудники ФСБ, во время обыска силовики изъяли порядка 220 устройств для майнинга. Ущерб оценили более чем в 2,75 миллиона рублей. Уголовное дело было заведено по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Первое на Дальнем Востоке дело о воровстве электричества для майнинг-фермы ушло в хабаровский суд. Фото: УМВД РФ по Хабаровскому краю.

- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил ущерб в полном объеме, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Первое на Дальнем Востоке дело о воровстве электричества для майнинг-фермы ушло в хабаровский суд. Фото: УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Майнеру грозит до 5 лет колонии.

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