Рост цен на хлеб, масло и другие важные продукты сдержат в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае стабилизируют цены на социально значимые продукты. Пока к инициативе подключились торговые сети «Самбери» и «Амбар». Они взяли на себя обязательства сдержать рост цен на ряд важных для населения продуктов. Соответствующее соглашение ритейлеры подписали с властями региона.

Суть договоренностей заключается в том, чтобы либо зафиксировать цены на минимальном уровне, либо вводить торговые надбавки не более десяти процентов. Меры коснутся товаров повседневного спроса, их список торговые сети определят самостоятельно. В перечень войдут порядка десяти продуктов, таких как мука, гречка, масло, хлеб и другие. Список будет представлен в ближайшее время.

– Подобная мера поддержки очень важна для стабилизации экономики края. Поэтому мы предлагаем всем торговым сетям подключиться к заключению таких соглашений, – прокомментировала Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства региона.

У подписанного документа нет срока действия, поэтому исполнять взятые на себя обязательства ритейлеры будут по мере необходимости. Планируется, что в ближайшее время к соглашению присоединятся еще ряд торговых сетей. Среди них: «Реми», «Экономыч» и «Винлаб».

Напомним, что подобная мера применялась в декабре 2020 года, когда по всей стране взлетели цены в частности на сахар-песок и подсолнечное масло. Тогда стоимость продуктов была заморожена. Соглашение действовало до апреля 2021 года.

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