Потерявшегося самоеда Мишу нашли и вернули в семью в Магадане

Радостный Миша едет домой. Фото: предоставлено героем публикации.

Радостная новость пришла из Магадана. Белый пушистый самоед Миша, к счастью, нашелся. История с пропажей трехлетней белоснежной лайки взбудоражила чуть ли не весть город, а хозяева организовали масштабные поиски с привлечением волонтеров и даже полиции. Мишу хозяева считают не просто собакой, а своим ребенком, членом семьи. За найденного пушистика обещали дать целых 100 тысяч рублей.

Но, несмотря на все усилия и тщательное исследование улочек и окрестностей Магадана вдоль и поперек, поиски очень сильно затянулись. И хозяева начали понемногу отчаиваться, уже не надеясь когда-нибудь снова увидеть своего любимого «медвежонка» живым. Они хотели найти хотя бы тело питомца. Но от пса не было ни слуху, ни духу.

А 28 февраля, в последний день зимы, хозяевам Миши вдруг поступил звонок.

Мишу увидели случайные прохожие. Фото: предоставлено героем публикации.

- Нам в обед позвонили. Сначала один мужчина, потом второй. Они рассказали, что видели самоеда, который бегал по заправке. Мы уже всех самоедов в Магадане знаем, но все же решили – съездим, посмотрим. Тут нам присылают фотографию, и мы просто в шоке – понимаем, что это 100 процентов наш Миша! Прилетаем на место, но собаки там нет. Я забежала на заправку, мне показали камеры. На них видно стаю собак, и он вроде как туда не пошел. А мужчина один, который большегрузы заправляет, сообщил нам, что Миша убежал в сторону сопки. Его якобы туда другие собаки погнали, - рассказала «КП-Хабаровск» Елена Клименко, хозяйка пса Миши.

Хозяева тут же направились к этой сопке, два часа исследовали ее на лыжах. Снег там глубокий и рыхлый. Затем им посоветовали поискать Мишу в районе окрестных дач рядом с сопкой. Но там тоже Миши не оказалось.

После очередного дня безуспешных и выматывающих поисков, расстроенные и уставшие люди вернулись в машину, чтобы отправиться домой.

- И тут я поворачиваюсь и вижу белое пятно. Я просто дверь открываю и кричу: «Миша!». И он как к нам ломанулся, а мы к нему тоже побежали и на колени упали. Все нацеловались, наплакались. Миша тоже скулит и плачет. Буря эмоций!

Когда первые эмоции улеглись и Мишу привезли домой и внимательно осмотрели, то пришли к выводу, что собаку все же где-то удерживали на протяжении целых 16 дней. С Мишей все в порядке – только нос немного подран и похудел. Ран, переломов нет. Нашелся любимый пес около 16:00.

- Не мог он столько времени жить где-то в лесу и так выглядеть. Я думаю, что нашего Мишу кто-то держал у себя, а когда начался ажиотаж просто отпустили. Странно, что они не связались и не попросили денег. Наши контакты были везде в свободном доступе. Могли бы договориться на нейтральной территории. А тех мужчин, которые нам позвонили мы как смогли отблагодарили. Еще не все захотели брать деньги. Все, кто следил за этой историей очень рады, а один из мужчин сказал нам, что, если бы я его к себе в машину засунул никогда не взял бы денег.

После того, как хозяева Миши сообщили в соцсетях радостную весть, им снова позвонила та девушка, которая сбила собаку в день пропажи. Она сообщила, что до сих пор чувствует себя виноватой, отчего ей очень плохо. Девушка договорилась на следующий день встретиться и передать Мише игрушку.

Несмотря на то, что самоед пропал без ошейника, хозяева сразу узнали его по клейму, по родимому пятну на языке и привычному поведению.

Долгая разлука не изменила пса. Фото: предоставлено героем публикации.

- Как только Мишу домой привезли и накормили, он сразу начал гонять котов, все понюхал, проверил, сбегал на второй этаж, так как мы живем в частном доме, все как положено! Поведение Миши не изменилось за эти долгие 16 дней. И свою собаку я из миллиона узнаю. Мы еще, конечно, удивились, что Миша оказался такой же белый и пушистый, красивый, как и всегда. Были готовы неделю отстирывать. Теперь будем внимательнее за Мишей следить!

«Комсомолка» тоже присоединяется к радости хозяев очаровательного самоеда. Эта драматичная история, к счастью, закончилась хорошо и семья снова воссоединилась.

Напомним, пес Миша пропал днем 12 февраля. Собака выпрыгнула в открытое окно, пока хозяева ходили на рынок. Поиски стали труднее еще и потому, что Миша потерялся без ошейника.

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