«Клубничка за косарь»: пока Крым утопает в дешевых овощах и фруктах, Хабаровск страдает от высоких цен Фото: Кирилл ПИРОГОВ

Полки хабаровских магазинов в последнее время полны различными овощными и фруктовыми плодами, но вот незадача - ажиотажного спроса на них вовсе нет. С начала июня для жителей города стали доступны манго и ананасы, привезенные из Китая. И если в первые дни ценник на них не кусался, то к концу месяца, как говорил почивший классик, «время затянуть потуже пояса». И такое положение дел вызывает грусть, ведь на юг страны начали привозить овощи, фрукты и ягоды с территорий Украины.

«Клубничка за косарь»: пока Крым утопает в дешевых овощах и фруктах, Хабаровск страдает от высоких цен Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

«КП» - Хабаровск» постаралась разобраться, из чего же складываются ценники на прилавках местных магазинов, и как много местной продукции можно найти.

МАГАЗИНЫ

Здесь стоить разделить крупных поставщиков и небольших предпринимателей. Разумеется, возможности ритейла более обширные, их логистика выстроена годами. В большинстве случаев они поставляют овощи и фрукты от китайских соседей. Часть продукции идет из Приморского и Краснодарского краев. Встречаются и довольно-таки экзотические варианты, как картофель из Египта. Только вдуматься, цена картофеля начинается от 70 рублей. Когда-то такие цифры и в страшных снах не могли присниться. Сейчас на полках супермаркетов без труда можно встретить яблоки, виноград, ананасы и экзотические фрукты. Стоимость на них начинается от 150 рублей за килограмм.

«Клубничка за косарь»: пока Крым утопает в дешевых овощах и фруктах, Хабаровск страдает от высоких цен Фото: Кирилл ПИРОГОВ

В небольших торговых точках выбор не менее разнообразный, как и страны-поставщики: Узбекистан, Азербайджан, Турция. Встречается даже местная сезонная продукция. Спрос поспевает за предложением из-за более демократических цен и непосредственной близости к домам. Загадкой остаются цены на ягоды: черешня по 450 рублей и клубника по 800! И это учитывая тот факт, что ее привезли из Приморья.

«Клубничка за косарь»: пока Крым утопает в дешевых овощах и фруктах, Хабаровск страдает от высоких цен Фото: Кирилл ПИРОГОВ

- Клубничка за косарь? Обойдусь! Цены и так высокие на все, так еще и сезонных ягод не поешь, - рассказала «КП» - Хабаровск» хабаровчанка Мария.

РЫНКИ

Цены в палатках на Центральном рынке тоже разнятся. Клубника у одних продавцов может стоить тысячу рублей, а если пройти чуть-чуть дальше и свернуть в какой-нибудь укромный уголок - уже 400 рублей. И дело тут не в наглости первых, а, скорее всего, в лени вторых, кто готов отдать свою продукцию быстро и разом.

«Клубничка за косарь»: пока Крым утопает в дешевых овощах и фруктах, Хабаровск страдает от высоких цен Фото: Кирилл ПИРОГОВ

Однако предприимчивые граждане стараются реализовать сладкую ягоду не только на прилавках. Интернет пестрит огромным количеством объявлений о продаже клубники от частных лиц. И ценник у них значительно «аппетитнее», чем у торговцев. Садоводы-любители готовы отдавать ее за 400 рублей за литр.

«Клубничка за косарь»: пока Крым утопает в дешевых овощах и фруктах, Хабаровск страдает от высоких цен Фото: Кирилл ПИРОГОВ

С овощами дела обстоят не лучше. С каждым годом они становятся все дороже, несмотря на то, что поставки осуществляются из разных регионов и стран. Например, средняя стоимость помидоров в Хабаровске начинается от 120 рублей и доходит аж до 450 рублей. Цена огурцов варьируется от 100 до 250 рублей, а картошка от 70 рублей за немытую приморскую до 200 рублей за отборные клубни из Египта.

«Клубничка за косарь»: пока Крым утопает в дешевых овощах и фруктах, Хабаровск страдает от высоких цен Фото: Кирилл ПИРОГОВ

Жителям края остается надеяться на кратное увеличение выпуска продукции внутри региона. Это уже было обещано ранее. Собственные арбузы в Хабаровске уже растут, остального тоже дождемся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Клубника и черешня в Хабаровске: где купить, как правильно выбрать

Эксперт дал рекомендации по выбору ягоды в Хабаровске (подробнее)