Выхода нет, как и входа: перед магазином в Комсомольске рухнул асфальт

А как выйти - крыльца то нет! ФОТО: Владислав Пешехонов

Сотрудники магазина одежды «Большая мода» в Комсомольске-на-Амуре на проспекте Ленина, 15 буквально оказались в безвыходном положении. Так как из-за ремонта теплотрассы под магазином крыльцо обвалилось прямо в образовавшуюся траншею.

Крыльцо не выдержало "большой моды". ФОТО: Komsagram

Во время ремонта рабочие сначала убрали брусчатку и вскрыли грунт, чтобы освободить старую теплотрассу, и затем начали убирать трубы. Как раз тогда крыльцо вышеупомянутого магазина не выдержало и целиком обрушилось в яму. Теплотрасса проходит прямо под тротуаром практически вплотную к зданию.

Дело в том, что дом №15 построен во второй половине 50-х годов 20 века, и раньше на первых этажах тут были жилые квартиры. Но в 90-х эти помещения продавались, в них открывались магазины. Зачастую к ним без всякого фундамента и опоры пристраивались крылечки. Их просто ставили на землю.

К соседним магазинам тоже положили временные трапы. ФОТО: Komsagram

И когда в 2021 году начали вскрывать теплотрассы, все эти крылечки оказались под угрозой обрушения. Одно из них все-таки не выдержало и рухнуло в яму, из-за чего сотрудники магазина оказались в принудительной изоляции.

Фото с обвалившимся крыльцом и выглядывающей с порога на улицу ошарашенной женщиной попало в соцсети и вызвало бурную реакцию в комментариях. Находчивые комсомольчане тут же «запилили» свежий мем, добавив к фото подпись - «А как выйти?»

Другой комментатор ответил в том же стиле фото, где видно голову рабочего в траншее, с подписью «Через Alt F4».

Находчивые комсомольчане тут же сделали мем. ФОТО: соцсети

Вот одни из ярких и остроумных комментариев под постом.

«Вылезти-то они вылезут. А как на работу к восьми утра через траншею и такое (никакое) крыльцо пройдут?»

«Из-за фанатов бодипозитива спецтехнику пришлось вызывать»

«Магаз перешел на круглосуточный режим».

«Лестница не выдержала большую моду»

К слову, сотрудников «Большой Моды» успешно эвакуировали, пострадавших среди них нет. При этом, по сообщениям очевидцев, у лаборатории «Инвитро», которая тоже находится в этом злополучном доме, часть крыльца также оказалась в подвешенном состоянии и нуждается в укреплении.

У лаборатории "Инвитро" часть крыльца оказалась в подвешенном состоянии. ФОТО: Komsagram

- Накануне вечером подрядчик «КрепСтрой» укрепил подпорками крылечки соседних магазинов, чтобы их не постигла та же участь. Еще они поставили к магазину деревянный трап через вырытый ров. Также сделали и для соседних организаций, у которых крылечки выдержали. Кроме того, подрядчик заявил, что восстановит крыльцо за свой счет после завершения капремонта теплотрассы. При этом виновной себя компания не считает. Ремонт теплотрассы обещают завершить к августу, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Лавреньтев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска.

Компания подрядчик укрепила крылечки подпорками.ФОТО: Komsagram

Капитальный ремонт теплотрассы на проспекте Ленина начался еще в прошлом году. Тогда работы велись от улицы Кирова до дома №15. В этом году работы возобновились от дома №15 до площади Ленина.

Напомним, ранее жильцы двухэтажного дома №2А по улице Истомина в Хабаровске тоже оказались в нестандартной ситуации. Половина из них не могла покинуть свои квартиры в силу «гравитационных обстоятельств». Проснувшись утром, жители второго этажа не обнаружили лестницы вниз.

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