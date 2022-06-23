Перья склеились намертво: угодившую в мазут редкую птицу обнаружили в хабаровском озере

Бедное создание ждет длительная реабилитация Фото: предоставлено Светланой Лазаревой

Краснокнижную цаплю обнаружили недалеко от озера в районе Красной Речки в Хабаровске. На опубликованных в соцсетях зоозащитниками кадрах видно, что птица не может взлететь, потому что по шею измазана черным мазутом. Волонтеры собираются отмыть пернатую гостью и сообщить о происшествии в природоохранную прокуратуру.

На поверхности воды, неподалеку от места удивительной находки, активисты обнаружили мазутные пятна. Вполне вероятно, что птица их просто не заметила и стала заложницей ситуации. Трещащий крик и ужасающий вид страдающей цапли не оставил равнодушными проходящих мимо граждан. На кадрах видно, что особь с трудом передвигается после попадания в черное липкое вещество. Ее оперение оказалось склеено, поэтому она не может взлететь.

В таком состоянии птицу обнаружили волонтеры Фото: предоставлено Светланой Лазаревой

- Я утром проснулась, брат по пути на работу отправил мне видео с птицей в мазуте. Собралась, приехала на Красную Речку. Пока добиралась, скинула в волонтерскую группу клич о помощи в поимке пернатой. Когда выловили ее, начали обзванивать разные ветеринарные клиники, но везде ответили, что не примут нас. Потом повезли ее в зоосад, составили необходимые документы. Ее уже приняли на трехнедельный карантин и начали отмывать. Специалисты нам рассказали, что после проведут обработку от паразитов. И возьмут анализы на определение пола, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна, зоозащитница.

Пруд с мазутом Фото: предоставлено Светланой Лазаревой

Впереди у сотрудников зоосада нелегкая работа, ведь отмыть мазут можно только с помощью бензина или ацетона, что, скорее всего, пагубно скажется на коже птицы. Так что процесс выхаживания пернатой героини займет продолжительное время.

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