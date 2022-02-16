Сторонится людей и питается рыбой: краснокнижного аиста спасли в Хабаровске

Пернатый житель Хабаровского края находится в безопасности Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Житель Мичуринского обнаружил в своем огороде необычный урожай. Вместо кабачков и тыквы на грядках сидел дальневосточный аист. Напуганная птица вовсе не собиралась улетать, а только смотрела на хозяина участка, оставаясь на месте.

Растерянный мужчина позвонил в зоосад «Приамурский», описав необычную находку. Сотрудники приехали к нему домой, отловили птицу и согласовали с Росприроднадзором содержание аиста у себя.

- Непонятно, почему в такое время года он не улетел с остальными. Видимо, еще молодой, мог отбиться от стаи и потеряться. Если бы его оставили на улице, он мог попросту замерзнуть или пострадать от стаи собак, - рассказала «КП» - Хабаровск» Алена Новикова, заместитель генерального директора зоосада «Приамурский».

СПРАВКА

Дальневосточный аист - это одна из самых редких птиц Дальнего Востока. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу. Зимой аисты собираются в стаи и улетают на юг и юго-восток Китая. В теплое время года они возвращаются обратно.

В зоосаду содержатся и другие краснокнижные птицы, например, белоплечий орлан Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В зоосад пригласили ветврача, который сказал, что с крыльями у аиста все в порядке, и его здоровью ничто не угрожает. Однако выяснилось, что он давно не ел и исхудал, а его перья были заражены пероедами. Птицу поместили в карантин и пролечили от паразитов. Первое время от истощения аист не мог питаться сам, поэтому его кормили с рук. Потом уже окрепший пернатый красавец стал есть из миски: его рацион состоит из мелких рыбешек или мяса, потому что привычных ему лягушек сейчас нет.

- До 30 апреля мы получим заключение о его здоровье и тогда решим, кто и когда выпустит аиста обратно в дикую природу. Этим займемся либо мы, либо министерство природы. Возможно, его решат окольцевать, тогда можно будет отследить, как он адаптируется.

Молодой краснокнижный аист сторонится людей и предпочитает коротать свои дни в одиночестве. Пережив зиму в зоосаду, он сможет вернуться к сородичам и жить полной жизнью на воле.

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