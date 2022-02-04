В ЕАО от стаи собак спасли косулю

Косуля угодила в капкан хозпостроек Фото: ГУ МЧС по ЕАО

Сотрудникам МЧС России по ЕАО пришло сообщение с просьбой о помощи. В поселке Тукалевский оказалась в беде косуля. Владелец дома услышал шум снаружи. Когда он вышел во двор, то увидел забившееся в хозяйственные постройки животное. Косуля кричала, застряв в сооружении, она не могла выбраться на свободу. Мужчина не хотел навредить парнокопытному, поэтому вызвал спасателей.

- Прибыв к месту происшествия, мы оценили обстановку: косуля была очень напугана. С помощью веревки мы бережно вытянули ее из западни. Связали копыта, осмотрели на наличие ран и повреждений, - рассказал Максим Хохленков, спасатель II класса.

По предположению сотрудников МЧС, животное забралось в дом к мужчине, убегая от собак. Косуля не пострадала, ее удалось освободить и вернуть в дикую природу

- Физических повреждений на ней не было, поэтому спасатели вывезли ее в окрестности заповедника «Бастак», - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, начальник пресс-службы ГУ МЧС по ЕАО.

Теперь косуля может продолжить наслаждаться жизнью среди других обитателей леса - главное, чтобы она вновь не угодила в капкан.

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