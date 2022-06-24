Набрала 200 баллов без подготовки: выпускница из Хабаровска раскрыла секрет успеха на ЕГЭ-2022

Эвелина Чернявская любит читать книги и печь торты Фото: предоставлено героем публикации

Основные дни сдачи ЕГЭ позади, и пора подводить первые итоги экзаменов. В Хабаровске в этом году не обошлось без стобалльников, закончивших главное испытание школьной жизни с высшими результатами. Были и просто потрясающие примеры. Так, Эвелина Чернявская, выпускница политехнического лицея, набрала сразу 200 баллов по двум предметам. Такие отметки она получила по русскому и литературе.

Стобалльница успевает путешествовать Фото: предоставлено героем публикации

БЫЛА В ШОКЕ, КОГДА УВИДЕЛА БАЛЛЫ

- По русскому языку я рассчитывала на высокие результаты, у меня никогда не было проблем с этим предметом. А баллы по литературе меня просто поразили. Когда увидела результат, была в шоке. Я надеялась набрать хотя бы 50, а получила все сто, - рассказала «КП» - Хабаровск» Эвелина Чернявская.

Девушка призналась: сдать ЕГЭ ей помогла любовь к книгам. Благодаря чтению у нее всегда было развито внутреннее чувство грамотности, поэтому правила русского языка она никогда не зубрила, но всегда получала твердую пятерку.

Эвелина в детстве Фото: предоставлено героем публикации

- К литературе я готовилась сама. В сентябре купила курс онлайн-школы, но быстро поняла, что мне это не приносит пользы. Я ожидала, что это будет дисциплинировать, но я больше прокрастинировала и не занималась регулярно. В итоге стала сама готовиться, но не скажу, что уделяла этому много времени.

ХОЧЕТ СТАТЬ ФИЛОЛОГОМ

Кроме этих двух предметов, Эвелина сдавала обществознание и математику, за которые также получила хорошие баллы. Теперь она может не беспокоиться, поступить на бюджет ей не составит особого труда. Девушка рассматривает несколько вариантов: либо ДВФУ во Владивостоке, либо хабаровский ТОГУ, однако окончательное решение еще не принято.

Из 9 класса Эвелина выпустилась с красным аттестатом Фото: предоставлено героем публикации

- Раньше думала про журфак. Теперь склоняюсь к филологическому факультету. Думаю, что пойду на преподавание филологических дисциплин. Пока быть учителем не хочу, но хочу получить знания и «прокачаться» в сферах культуры, искусства, литературы. Я чувствую, что я еще мало знаю в этих областях. Также хочу больше изучать английский и французский. Их преподавали и у меня в школе, но хочется получить более глубокие знания.

На досуге девушка проводит время за книгами. Среди ее любимых авторов Бальзак, Гюго, Толкиен, Макдональд и Льюис. Эвелина рассказывает, что раньше читала в основном зарубежную классику, но постепенно увлеклась и фэнтези. В семейной библиотеке также есть и книга, «зачитанная до дыр» - это Библия. Девушка много времени проводит в церкви, все члены ее семьи глубоко верующие люди. Именно поэтому ей так нравятся Толкиен и Льюис. Мало кто знает, что в их произведениях много христианских мотивов, и они доносили библейские истории с помощью метафор в своих романах.

Дети радуют родителей достижениями в учебе и жизни Фото: предоставлено героем публикации

ЛЮБОВЬ К ЛИТЕРАТУРЕ ПРИВИЛ ОТЕЦ

У Эвелины большая семья. У нее двое братьев и две сестры, и все они - разносторонние личности с индивидуальными интересами. Любовь к книгам девушке привили родители. Она рассказала, что в детстве папа давал ей мини-задания: прочитать произведение, а затем пересказать его суть. Так она научилась осмысливать прочитанное, а не просто запоминать сюжет.

Семья в полном составе

- Когда Лине исполнился год, то про нее уже говорили, что она опережает сверстников. Так и было. Мы это видели, когда она взрослела. Учеба всегда давалась дочери легко, она быстро усваивала и запоминала новую информацию. Также повезло с первым учителем, Мариной Геннадьевной из школы №58, она замечательный педагог. А уже в третьем классе Эвелине за отличные успехи в русском языке вручил награду лично мэр Хабаровска, - рассказала «КП» - Хабаровск» Регина Чернявская, мама Эвелины.

В большой дружной семье всегда поддерживает друг друга Фото: предоставлено героем публикации

СЕМЕЙНОЕ КРЕДО

В семье Чернявских детей сравнивать не принято, поэтому успехам сестры искренне радуются, но не ставят одного ребенка выше другого. Родители считают, что у каждого из членов семьи свои интересы и свои достижения, а приводить в пример кого-то одного - это тупиковый путь. Тем не менее сестры Эвелины, которым 16 лет и 12 лет, тоже не отстают. Девочки тоже хорошо учатся, и каких-либо нареканий от учителей к ним нет. Младшим братьям еще рано ходить в школу: одному из них три года, а второму всего 10 месяцев, но скоро и они начнут радовать родителей достижениями в учебе.

Маленькая Эвелина с сестрой Фото: предоставлено героем публикации

- У всех детей совершенно разные интересы. Если Эвелина любит книги и занятия фитнесом, то ее сестра настоящая мастерица: у нее очень хорошо получаются практически все виды рукоделия. Мы с мужем Михаилом не сторонники лезть к детям и выполнять с ними домашнюю работу, но не осуждаем семьи, в которых так заведено. У нас изначально такая позиция: школа - это зона ответственности ребенка, но если кому-то из детей нужна помощь с заданиями или поделками, мы с радостью включаемся.

Эвелина обожает готовить Фото: предоставлено героем публикации

ПОДДЕРЖИВАЮТ ДРУГ ДРУГА

Секрет дружной семьи родители Эвелины видят в том, чтобы просто любить и воспитывать своих детей достойными людьми. Они прививают в них уважение к себе и другим, честность и любовь к ближнему. Также принято поощрять рвение к труду. Если ребенок проявляет интерес к домашним делам, от него никогда не отмахиваются и всегда разрешают присоединиться к уборке или готовке.

Девушка радует домочадцев кулинарными шедеврами Фото: предоставлено героем публикации

- В многодетной семье это получается естественным образом. Нашим детям легче привыкнуть жить в гармонии с другими людьми, они точно не будут эгоистами, ведь всегда поддерживают друг друга.

Родители немного насторожились, когда Лина сказала, что может уехать учиться во Владивосток. Семья еще никогда не разлучалась, поэтому такое решение будет приниматься совместно. Какой бы путь после окончания школы не выбрала Лина, она точно примет взвешенное решение. И какое бы направление она не выбрала в университете, впереди ее ждет насыщенная и интересная учеба, которая поможет ей стать настоящим профессионалом своего дела.

Чернявские любят активный отдых Фото: предоставлено героем публикации

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