Вклеивали фото в семейные альбомы и покупали билеты у спекулянтов: хабаровские фанаты Юрия Шатунова скорбят об ушедшем кумире

Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта сердца Фото: Алексей БУЛАТОВ

С первых нот большая часть россиян узнает легендарные песни «Ласкового мая». В 80-х и 90-х группа во главе с Юрием Шатуновым «разрывала» колонки магнитофонов, концертные площадки и женские сердца. Под «Белые розы», «Седую ночь» и «Розовый вечер» половина страны влюблалась, встречалась, плакала, танцевала и улыбалась. Тем тяжелее прозвучала новость: не стало Юрия Шатунова. Кумиру миллионов было 48 лет.

ПО КРЫШАМ БЕГАТЬ, ГОЛУБЕЙ ГОНЯТЬ

Песни Юрия Шатунова вписались в жизнь молодежи настолько идеально, что сопровождали ее везде. На дискотеках, дома, в кафе и ресторанах - везде играл «Ласковый май». У тысяч жителей страны что-то впервые происходило под хиты кумиров. И даже спустя много лет эти песни возвращают в то беззаботное прошлое с «Детством» из колонок.

- Сколько под его песни у нас происходило! И плакали из-за неудачных отношений, и мирились с друзьями, и танцевали, и отдыхали. Мы с подругой Олей познакомились под «Седую ночь», уже 30 лет дружим. А потом Оля первый раз поцеловалась с будущим мужем под Юру Шатунова, - вспомнила хабаровчанка Светлана.

Убрать фото из альбома (особенно сейчас) рука не поднимается Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Смерть легенды отозвалась болью в сердцах миллионов россиян. Юрий Шатунов ушел в расцвете сил из-за обширного инфаркта. Певец мог радовать своих поклонников концертами и новыми треками еще долгие годы. И даже планировалось его выступление в Хабаровске.

- До сих пор слушаю «Ласковый май»! Такая ностальгия нападает, до слез. Мои дети тоже знают песни Юры Шатунова, рассказывали мне, что в школе на музыке даже их учили. Тяжело думать, что нашего кумира больше нет. Он был самим собой, не «выпендривался» и просто пел свои песни. Наверно, поэтому он завоевал такую популярность и мое сердце в те годы, - рассказала Евгения, поклонница Юрия Шатунова.

БЫЛИ ВЛЮБЛЕНЫ

- Юра Шатунов - это мой кумир. Я, как и все в моей молодости, слушала песни группы «Ласковый май» и очень хотела побывать на их концерте. Мечта исполнилась, но тогда к нам приехал не сам Юра, а его дублер. Зато все песни звучали в исполнении Шатунова, - рассказала «КП» - Хабаровск» жительница краевой столицы Елена, поклонница «Ласкового мая».

В семейном фотоальбоме Елена до сих пор хранит фотографии Юрия Шатунова. Говорит, что они заняли свое место еще раньше, чем у нее появились дочери. Убрать их (особенно сейчас) рука не поднимается.

В семейном фотоальбоме Елена до сих пор хранит фотографии Юрия Шатунова Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Я в детстве смотрела и не могла понять, кто это такой. Спрашивала у мамы: «Это наш родственник?». Но она всегда уходила от ответа, а когда я выросла, я как поняла. Спросила маму, а она говорит: «Мы все тогда были без ума от этой группы и каждая девчонка в нашей компании была влюблена в кого-то из них, - поделилась дочь Елены Татьяна.

«ОН ВЫШЕЛ, И Я ПРОПАЛА»

В Хабаровске у Юрий Шатунова было пару концертов - в 90-х и 00-х годах. Тогда билеты раскупили мгновенно. Некоторые особо преданные фанаты «Ласкового мая» ездили в другие города ради того, чтобы попасть на выступление кумиров. Люди вспоминают: концерты проходили масштабно и с аншлагом. А песни группы приводили залы и стадионы в восторг.

- Я сама тогда только закончила школу. Была, как и все, влюблена в Шатунова. Плакала под его песни, знала каждую наизусть. Тогда было очень популярным вести тетрадки и записывать туда слова любимых хитов. У меня была половина заполнена его текстами. Когда узнала, что он приедет с гастролями, пришлось доставать билет через спекулянтов. Попав в зал, помню, вокруг были только девчонки. И все с челками начесанными, макияжем сумасшедшим. Тут выходит он... И все, я пропала! А потом еще пришлось очередь отстоять огромную за автографом. Получила его фотографию с подписью, хранила под оргстеклом на письменном столе. Потом, к сожалению, моя дочь до него добралась и все изрисовала ручкой. Пришлось в итоге выкинуть, - вспомнила Татьяна Федорова, поклонница Юрия Шатунова.

Удивительно, как незамысловатые тексты, синтезатор и приятный голос Юрия Шатунова смогли произвести фурор общероссийского масштаба. «Ласковый май» как магнитом притягивал к себе все новых и новых фанатов. Секрет успеха, наверно, в том, что детдомовец Шатунов пел про молодежь и для молодежи. Он был честен и открыт в своих песнях.

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