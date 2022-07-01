Мороженое из конопли и мухомора: эпатажное угощение скоро появится в хабаровских магазинах Фото: Евгения ГУСЕВА

Нашумевшая новость о странном вкусовом сочетании мороженого от фабрики «Зайца» оказалась не фейком, а самым правдивым фактом. Проект уже воплощают в жизнь, и скоро компания сможет порадовать всех заинтересованных хабаровчан необычным десертом.

Мороженое на предприятии делают еще с 2005 года, и за 17 лет было разработано более 30 вкусовых сочетаний: от классических, знакомых с детства, до совсем экстравагантных.

Редакции «КП» - Хабаровск» удалось пообщаться с основателем необычного бренда Ильей Амирхановым и выведать источники вдохновения на такие гастрономические диковинки.

- Все очень просто: мы являемся дерзким брендом, и его суть - нарушение общепринятых правил, таких как «не есть после 18:00». Поэтому нам приходят идеи делать странные и порой несовместимые вкусы. Из наших последних разработок - мороженое из мухомора с конопляным семенем. Уже даже поставщика нашли, причем дальневосточного. Предложения поступают постоянно, но не все есть возможность реализовать. Из последнего выпущенного - это мороженое из перца с беконом в карамели, черное мороженое с анисом. Также нам предлагали сделать мороженое с рыбой, с тухлой селедкой, пельменями, пиццей. Но самым интересным предложением был вкус сырой земли и дуриана, особенно популярного в Китае.

Но главной особенностью изготовления холодного лакомства являются ингредиенты, большинство из которых производится в регионе. Местные фермеры поставляют свежее молоко, из которого делаются сливки. Ягодные наполнители также родом с Дальнего Востока. Единственным иностранным продуктом в производстве являются стабилизаторы, но и у них уже существуют отечественные аналоги. Кстати, продукция хабаровской фабрики получила положительные отзывы и в азиатских странах.

Мороженое из конопли и мухомора: эпатажное угощение скоро появится в хабаровских магазинах. Фото: предоставлено КП.

- Мы первые, кто повез мороженое на экспорт. Первой страной для нас стал Китай, а после стали отправлять в Японию и Южную Корею. К сожалению, из-за пандемии поставки приостановились. Другие же страны пока с опаской смотрят на нашу продукцию, но интерес возникает все больше и больше, поэтому, уверен, экспорт возобновится, и в мире узнают о Хабаровске.

Удивительно, но несмотря на большую палитру вкусов, предпочтения хабаровчан остаются достаточно консервативными. Пока лидирующие позиции занимают классический пломбир, шоколадное и фисташковое мороженое. Следом расположились кофейное, клубничное и новая комбинация пломбира с добавлением ягод жимолости и брусники.

В будущем компания планирует присоединиться к каналу сбыта в рамках новой созданной ассоциации, чтобы активнее продавать товары - как по всем регионам России, так и за рубеж.

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