Секретная «приправа»: около 10 тысяч тонн пельменей с кишечной палочкой нашли в Хабаровске

Эта бактерия вызывает тяжелейшее пищевое отравление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто не любит иногда побаловать себя пельменями или другой вроде бы не очень полезной, но очень вкусной едой? Когда лень готовить полноценный ужин, или просто нет времени, заветная пачка замороженных полуфабрикатов может выручить любого. Казалось бы, еда хранится в морозилке очень долгое время, упаковка не повреждена, что может пойти не так? Ответ - все, если не соблюдались условия транспортировки.

Так, в Хабаровске обнаружили практически 10 тысяч тонн (9958,4 килограмма - прим. ред.) замороженных пельменей, чебупелей, фаршированных блинчиков, наггетсов и других вкусностей, содержащих в своем составе кишечную палочку.

- Продукция пришла растаявшей, при транспортировке товара был нарушен температурный режим. В результате в 20 образцах нашли опасные бактерии, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Шевченко, руководитель испытательной лаборатории референтного центра Россельхознадзора по Хабаровску.

К счастью, испорченные продукты вовремя обнаружили и изъяли, до прилавков магазинов они не добрались. Сейчас в ведомстве готовится заключение, по которому решится, что с изъятой партией будут делать дальше. Вероятным итогом станет полная утилизация продукции.

Строгие правила проверки товаров для того и созданы, чтобы не допускать случаев попадания некачественных продуктов к покупателям. Главное, чтобы соблюдались все этапы: от производства до температурного режима и санитарных норм в магазинах. В крае работает множество лабораторий, каждая из которых проверяет все партии пришедшего на склады товара, поэтому беспокоиться не стоит. Но вот смотреть на срок годности и внешний вид товара в магазинах нужно всегда, тогда вероятность отравиться или подцепить что-то нехорошее будет стремиться к нулю.

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