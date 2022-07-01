Приближается к Хабаровску: пугающие разводы неизвестного происхождения обнаружены на Амуре

По прогнозам местных жителей, пятно настигнет Комсомольск 7 июля Источник: Telegram/@komsagram Фото: Социальные сети

В водах Амура обнаружили пугающее маслянистое пятно. Очевидцы утверждают, что оно движется в сторону Комсомольска и совсем скоро достигнет Хабаровска.

В первый раз его заметили в Верхнем Амуре недалеко от Благовещенска. Жители сразу перепугались. Первое, что пришло им в голову: разлилась нефть. Свидетели сообщили, что пятно достигает около 150 метров в ширину, а в длину простирается на целых полтора километра. Немногочисленные фотографии, которые успели сделать местные жители, демонстрируют огромную мутную лужу темного цвета посреди реки.

- В настоящий момент сотрудниками Дальневосточного УГМС отобраны пробы этого вещества и проводится исследование. Утверждать, что конкретно там плавает, рано. После завершения проверки вся собранная информация будет передана хабаровскому межрайонному природоохранному прокурору, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Албинец, прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Существование пятна - не мифы, оно действительно плывет по течению Амура. Пока непонятно, нефть это или нет, однако ситуацию уже взяли на контроль. Ситуацию обсудили на заседании в правительстве Хабаровского края.

Помимо этого случая, жители региональной столицы пожаловались на сброс сточных вод в реку на одном из участков Амура.

- Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором Ириной Поддубновой инициирована проверка. В случае подтверждения информации будут приняты исчерпывающие меры реагирования, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Жителям остается ждать результатов лабораторного анализа. Кроме этого, стоит помнить, что в черте города в Амуре полностью запрещено купание. Знание этого факта поможет не допускать контакта с вредными веществами. Для плавания стоит выбрать место с предназначенным для этого водоемом.

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