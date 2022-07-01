«Спасаю город от плохих граффити»: 14-летняя художница из Хабаровска в одиночку создает масштабный стрит-арт

Юная художница создает свою работу уже около месяца Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В Хабаровске на стене дома по улице Ленина, 42 появился рисунок фасада Дальневосточной государственной научной библиотеки. Картина почти готова, для завершения осталось еще несколько деталей. В арке поставили мини-строительные леса и деревянную лестницу, что сразу придает этому месту атмосферу воплощения чего-то большого и серьезного.

Сделать арку арт-объектом решила местная управляющая компания, так что все согласовано. Созданием настенной живописи занимается обычная 14-летняя школьница Диана Беспаленко. Воплощением этой идеи ей предложил заняться отец, который является замдиректора управляйки.

Стрит-арт появился в арке одного из домов в центре Хабаровска Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Рисование - это главная страсть Дианы с самого детства. Долгое время она ходит на академический рисунок. Стрит-артом юная художница начала заниматься недавно, ей нравится создавать граффити для себя. Но работа на стене арки на улице Ленина к граффити не относится.

- Это не первая моя работа, была еще одна, снаружи подвального помещения. Изображение научной библиотеки отличается от граффити тем, что я больше использую краску и кисточки, нежели баллончики. Рисунок меня попросила сделать управляющая компания, выбор эскиза также согласовывали с ними, так как мой папа заместитель директора УК. Начала я около месяца назад, работу планирую закончить до 7 июля. За рисованием я провожу от двух до пяти часов в день, в зависимости от погоды. Особенно тяжко работать в жару, тем более в одиночку. Прихожу сюда рисовать день через день, - рассказала «КП» - Хабаровск» Диана Беспаленко, автор настенного рисунка.

Художница хочет завершить свой труд к 7 июля Фото: Илья ФЕДУЛОВ

На новый стрит-арт, создающийся прямо на глазах, прохожие реагируют положительно.

- Люди часто меня спрашивают что-то, но в основном особо от работы не отвлекают. В ближайшее время я больше ничего не планирую рисовать на стенах, хочется все-таки немного отдохнуть этим летом. Заняться воплощением этой идеи я решила, чтобы развиваться в направлении уличного искусства, а также предотвратить порчу хотя бы одной стены от нежелательных граффити, которые совсем не украшают наш город. Лучше хороший стрит-арт, чем непонятные надписи. Надеюсь, я хотя бы немного спасаю Хабаровск от плохих граффити своими художествами.

Помимо изобразительного искусства, творческая девушка также играет на барабанах и на досуге увлекается вязанием. Пока она учится в школе, но уже планирует поступать на архитектора или ювелира.

Работа согласована с местной управляющей компанией Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Напомним, «Бетон и волны» - это локальный стрит-арт проект Дмитрия Морозова, хабаровского учителя истории из школы №85. Художник в одиночку создал уже больше 50 небольших мозаик на улицах родного города, они есть в каждом районе Хабаровска, стоит только поискать. По сути - это «плиточный пискель-арт». Дмитрий выкладывает на различных поверхностях персонажей из фильмов, аниме, игр, а также забавных зверушек.

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