Краснокнижное пополнение: маленькие орлята, козлята и котята осваиваются в зоосаде «Приамурский» в Хабаровске

Зоосад имени Сысоева в Хабаровске пополнился молодыми животными Фото: 27zoo.ru

В хабаровском зоосаде «Приамурский» имени Сысоева пополнение. Совсем недавно здесь родились сразу несколько представителей краснокнижных животных. Несмотря на юный возраст, они уже освоились и с интересом рассматривают приходящих гостей парка.

ГОРДЫЕ ПЕРНАТЫЕ

В середине весны пара краснокнижных белоплечих орланов (орланы Стеллера, - прим. ред.) с именами Сахалина и Маг в четвертый раз стала родителями. Птенец быстро рос, всего за месяц сменил пушок на перья. Теперь же он больше напоминает не беззащитного малыша, от которого родители не отходили ни на минуту, а возмужавшего орла, который заметно окреп и «встал на крыло». Он уже питается самостоятельно и весит 4,8 килограмма.

Молодой белоплечий орлан уже весит 4,8 килограмма Фото: скриншот из видео

Пока у птенца нет явных признаков породы, он выглядит как обычный орел с незаурядной окраской. Дело в том, что «гербовые» признаки в виде белого оперенья появляются только с наступлением половой зрелости пернатых – на 5-6 году жизни, - рассказали в зоосаде «Приамурский» имени Сысоева.

ИГРИВЫЕ РОГАТЫЕ

Также популяцию зоосада пополнили несколько козлят камерунской породы. Это карликовые парнокопытные, естественная среда обитания которых - центр Западной Африки, Евразия, и Северная Америка. Молодняк уже освоился в вольере. Игривые козлята постоянно проявляют интерес к посетителям и редко прерываются на отдых. С наступлением сумерек активность животных постепенно снижается, так что знакомиться с неугомонными милыми «гномами» лучше днем.

Популяцию зоосада пополнили несколько камерунских козлят Фото: скриншот из видео

МИЛЫЕ УСАТЫЕ

Орлы – не единственные краснокнижные обитатели зоосада, которые принесли пополнение в большую звериную семью. Накануне у пары амурских лесных котов – Маркиза и Вольтеры – родились двое котят.

Амурские лесные котята уже осваивают свой вольер Фото: скриншот из видео

Прошло всего несколько недель, а они уже окрепли и с интересом изучают окружающий мир, бегают по вольеру и оттачивают кошачьи навыки. Как только малыши окрепнут и станут полностью самостоятельными, они переедут в новый дом.

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