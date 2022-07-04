От людей остались только обугленные тела: шокирующее ДТП произошло на трассе «Амур»

Было около семи часов утра, когда два автомобиля Toyota Prius влетели друг в друга. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ
На трассе Чита - Хабаровск произошло смертельное ДТП. Две иномарки столкнулись на огромной скорости и разлетелись буквально на куски, а после молниеносно вспыхнули. Об этом сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.
Машины вспыхнули, как два факела. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ
Случилось все 3 июля. Было около семи часов утра, когда два автомобиля Toyota Prius влетели друг в друга. Удар был настолько сильный, что от машин остались только искореженные груды металла, уничтоженные огнем.
Четыре человека погибли на месте. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ
Четыре человека погибли на месте. Выжить удалось только одному. За его жизнь сейчас борются врачи.
Выжившую женщину доставили в больницу. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ
- На месте происшествия пожарные с помощью пены ликвидировали возгорание транспорта. В дорожно-транспортном происшествии погибло четыре человека, пострадавшая женщина была доставлена в больницу, - рассказали в ведомстве.
Как сообщили в ГИБДД региона, расследованием аварии будет заниматься полиция. Там пока не готовы назвать предварительные причины трагедии. Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парализовало трассу: авария образовала огромную пробку недалеко от Хабаровска (подробнее)