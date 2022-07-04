От людей остались только обугленные тела: шокирующее ДТП произошло на трассе «Амур»

Было около семи часов утра, когда два автомобиля Toyota Prius влетели друг в друга. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

На трассе Чита - Хабаровск произошло смертельное ДТП. Две иномарки столкнулись на огромной скорости и разлетелись буквально на куски, а после молниеносно вспыхнули. Об этом сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Машины вспыхнули, как два факела. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Случилось все 3 июля. Было около семи часов утра, когда два автомобиля Toyota Prius влетели друг в друга. Удар был настолько сильный, что от машин остались только искореженные груды металла, уничтоженные огнем.

Четыре человека погибли на месте. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Четыре человека погибли на месте. Выжить удалось только одному. За его жизнь сейчас борются врачи.

Выжившую женщину доставили в больницу. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

- На месте происшествия пожарные с помощью пены ликвидировали возгорание транспорта. В дорожно-транспортном происшествии погибло четыре человека, пострадавшая женщина была доставлена в больницу, - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в ГИБДД региона, расследованием аварии будет заниматься полиция. Там пока не готовы назвать предварительные причины трагедии. Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств.

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