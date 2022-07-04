Тела искали почти сутки: плавание в запрещенном месте Хабаровска закончилось смертью двоих детей

Следком расследует смерть двоих подростков в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двое детей утонули в Хабаровске. Мальчишки пришли купаться в карьер. Там часто собираются отдыхающие, хоть водоем и непригоден для плавания. Подростки 13 и 15 лет ушли под воду на глазах у людей.

- О том, что произошло, спасателям сообщили очевидцы. Пока точно не известно, пытался ли кто-то им помочь, и что могло послужить причиной гибели подростков, - сообщили в региональном главке МЧС.

Тело одного из мальчиков нашли еще вчера. Поиски второго затянулись. О том, что его выловили мертвым из воды 4 июля, сообщили «КП» - Хабаровск» в ведомстве. Всю информацию о гибели детей уже передали краевому следкому. Пока там не дают официальных комментариев, однако факт расследования гибели детей подтверждают.

Почему подростки утонули, почему никто не смог их спасти, и знали ли их родители о том, что дети отдыхают в опасном месте? На эти вопросы предстоит ответить следователям.

- Печальная статистика жарких дней уже традиционна. Жители и гости региона, забыв о правилах безопасности, идут купаться в необорудованные места в состоянии алкогольного опьянения. Родители отпускают своих детей на водоемы. Цена подобного пренебрежения правилами - жизнь, - говорят спасатели.

Всего в регионе за минувшие выходные утонули четыре человека.

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