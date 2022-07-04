Большая вода наступает: гидрологи спрогнозировали ощутимый подъем Амура Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В июле прогнозируется повышение уровня воды в реке Амур до отметки в 430 сантиметров. С таким заявлением выступила администрация Хабаровска. В связи с этим мэр Сергей Кравчук дал поручение управлению промышленности, транспорта и связи провести мониторинг береговых зон и обеспечить безопасное передвижение горожан на речном транспорте.

В то же время гидрологи из ФГБУ «Дальневосточное УГМС» поспешили успокоить горожан.

- Это связано с обильными дождями в районе бассейна реки Амур в Хабаровском крае, Забайкалье и Амурской области. В некоторых реках, таких как Уссури, Кур и Хор, наблюдается значительный подъем уровня воды. Но эта волна растекается и заполнит низменности и близлежащие озера. По крайней мере, в первой декаде месяца (до 10 июля - прим. ред.) ничего опасного мы не наблюдаем, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Ефремова, начальник отдела гидрологических прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Также специалисты будут следить за распределением дождей, чтобы дополнять свои прогнозы.

Неблагоприятный уровень Амура у Хабаровска составляет 450 сантиметров, опасное явление начинается после того, как вода пересечет отметку в 600 сантиметров. Так, например, в августе 2021 года вода поднималась до отметки 607 сантиметров, чего вполне хватило, чтобы набережная оказалась подтоплена, а экстренные службы и волонтеры возводили насыпные дамбы.

Подъем уровня воды в Амуре грозит, во-первых, прибрежным и островным частями города. Из года в год, когда приходит большая вода, страдают жители в селах Красносельское, Князе-Волконское, Бычиха, Новотроицкое, Сергеевка, Свечино, Казакевичево. Их дома и дачные участки оказываются под водой.

В августе 2019 года при уровне реки 600 сантиметров городские жители также испытывали дискомфорт из-за подтоплений дорог и дворов по улицам Флегонтова, Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская и Живописная.

Остается надеяться, что приближающиеся дожди в ДФО не принесут неприятностей жителям Хабаровского края. За всем остальным тщательно проследят экстренные службы.