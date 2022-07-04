Уплыл в неизвестном направлении: стала известна судьба пропавшего в ЕАО рыбака Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Жаркий летний денек для жителя небольшого села Нагибово в Еврейской автономной области Олега Н. (имя изменено - прим. ред.) обещал быть продуктивным. Мужчина собрал рыболовные снасти, взял съедобный паек, утрамбовал все на свой мопед и отправился в умиротворенное местечко, которое, по роковому стечению обстоятельств, стало его последним пристанищем.

Родственники начали бить тревогу, ведь Олег не вернулся домой в течение суток. Найдя место, где он остановился, родные обнаружили его личные вещи и «железного коня», на котором пропавший добрался до озера.

А ведь ранее управление МЧС России по ЕАО сообщало, что в регионе полно водоемов, которые не рекомендованы для купания. Так оказалось и в этом случае: дно злополучного озера не было обследовано специалистами, пробы воды не изучены, а берег совсем не соответствует установленным нормам.

- Заявление о пропаже мужчины 1967 года рождения подали родственники. По их словам, они знали, что он собирался на рыбалку. Сотрудники полиции обратились за помощью к коллегам из МЧС, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, руководитель отделения информации и общественных связей УМВД России по ЕАО.

Обнаружить тело не смогли бы без помощи специалистов из МЧС. Несколько часов потребовалось, чтобы найти мужчину

- На место прибыла поисково-спасательная группа со специальными средствами. Три сотрудника МЧС на лодке обследовали место. Обнаружить пропавшего мужчину удалось на дне без признаков жизни, - рассказала «КП» - Хабаровск Ольга Минчакова, пресс-секретарь МЧС России по ЕАО.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Любой водоем - это место повышенной опасности, поэтому категорически запрещено купаться в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание стоит уделять детям, которым категорически запрещается находиться в воде без присмотра взрослых. Такие несложные правила позволят избежать трагедии и, возможно, сохранить жизнь.

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