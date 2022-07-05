Кот Матроскин обрел дом: полицейские из Хабаровска спасли котенка

Котика помыли, накормили и окружили вниманием Фото: Ольга Мироненко

Утро в Хабаровске началось со счастливой истории спасения. Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы дальневосточной транспортной полиции, вытащила котенка из-под колес автомобиля.

Примерно в 8:30 девушка ехала на работу по Волочаевской, как вдруг перед ее машиной резко затормозил мотоциклист. Водитель подошел к сзади стоящему автомобилю и достал маленького котенка, прибившегося к задним колесами. Мужчина посадил его на траву, чтобы никто его случайно не задавил. Однако сидеть просто так кот не захотел, он тянулся к дороге, пытаясь ее перейти. Тогда Ольга поняла, что если оставить все как есть, животное точно передавят на оживленной улице.

Он вырастет большеглазым красавчиком Фото: Ольга Мироненко

- Я привезла его на работу, мы его тщательно осмотрели. Он был весь в крови из-за укусов блох. Они висели на нем гроздьями. Тогда я сходила в ветмагазин за каплями и шампунем, промыла его на три раза и проглистогонила. Мы его решили назвать Матроскиным.

На работе к появлению нового соседа отнеслись хорошо, все были рады помочь. Матроскина накормили, уложили спать, даже организовали собственный домик из коробки и полотенец. Сейчас довольный кот чувствует себя намного лучше и тянется к людям. На вид ему около двух месяцев, совсем еще кроха.

Матроскин ищет семью Фото: Ольга Мироненко

- Когда вырастет, точно станет настоящим красавцем. Он такой немного хитренький, видно, что будет мышек ловить в частном доме точно. Замечательный кот.

К сожалению, обойдя все отделы, пристроить Матроскина в семью не удалось. У сотрудников дома уже живут по две кошки и по собаке, поэтому найденышу начали срочно искать хозяев. И уже до конца рабочего дня у него нашлась владелица, с первого взгляда влюбившаяся в животное.

- Соседка нашего коллеги искала котика именно такой расцветки, и недели две назад ему об этом сказала. И теперь, когда мы подобрали Матроскина, она сразу же согласилась забрать его себе. Все, теперь у парня есть свой дом.

Такой счастливый случай и спас жизнь животному и помог ему обрести семью. Все очень надеются, что он будет счастлив и вырастет здоровым и умным котом.

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