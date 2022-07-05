Семь дней без еды: авиакомпания бросила пассажиров на произвол судьбы

Пассажиры неделю пребывали в неведении Фото: пресс-служба авиакомпании «Якутия»

Магаданская транспортная прокуратура заинтересовалась обращением пассажиров рейса авиакомпании «Якутия». Они пожаловались на недопустимое обращение авиакомпании с пассажирами. Ведомство проверило, соблюдает ли перевозчик права потребителей.

Скандал начался из-за рейса «Певек-Якутия», который был задержан аж на 162 часа из-за отсутствия резервного самолета. Но всех смутил не сам факт опоздания почти на неделю, а то, что авиаперевозчик не предоставил своим пассажирам ни питания, ни услуг по хранению багажа, ни размещения в гостинице, как того требуют правила.

- Авиакомпания была привлечена к ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей, а должностное лицо - заместитель генерального директора - оштрафовано на три тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу. Незначительные штрафы не должны никого смущать: если в течение года авиакомпания допустит повторно аналогичное нарушение, то санкции будут куда серьезнее, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ.

Также стало известно, что пассажиры имеют право написать претензии к перевозчику и потребовать компенсацию за каждый час задержки вылета. Сумма компенсации за час составила бы примерно 75,5 рубля, а за все время задержки - чуть больше 3000 рублей.

СПРАВОЧНО

- При задержке рейса более четырех часов перевозчик обязан обеспечить пассажиров горячим питанием. Далее оно должно предоставляться каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь - в ночное. Как показывает практика, обычно пассажирам выдают талоны на питание в кафе аэропорта.

- В случае задержки самолета на восемь часов и более авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Перевозчик обязан организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно, а также хранение багажа в камере хранения.

- Любые задержки сопряжены с дополнительными затратами. На этот случай предусмотрена материальная компенсация. Однако данная компенсация выплачивается только в том случае, если задержка произошла по вине авиакомпании. Размер компенсации составляет 25% от минимальной заработной платы за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.

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