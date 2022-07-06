Давал деньги на форму и боеприпасы: спонсора международных террористов задержали в Хабаровске

Арестованный уверяет, что сделал это по просьбе друга Фото: Скриншот с видео

В Хабаровске задержали парня, который отправил деньги на счет сподвижника международной террористической группировки. Арестованный уверяет, что сделал это по просьбе друга. Чистосердечное признание он сделал на видео.

С человеком, который оказался спонсором террористов, 20-летний Руслан (имя изменено - прим. ред.) познакомился в Хабаровске. Парень уехал в Санкт-Петербург, но продолжал поддерживать связь с новым приятелем. Когда настало время, друг открылся Руслану и рассказал о своей страшной деятельности.

- Он сказал, что переводил деньги, и предложил, чтобы я сделал то же самое. Потом скинул фотографию с формой и боеприпасами, отправил номер электронного кошелька, чтобы я перевел деньги. После прислал фотографию того, что на эти средства купили, и сказал: «Спасибо», - признался задержанный Руслан на видео.

Оказалось, что деньги получила международная террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность на территории Российской Федерации запрещена). Спецслужбы отреагировали на подобное мгновенно. За финансирование вооруженного формирования Руслана «взяли» в июне 2022 года.

- На основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом заведено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Мужчина задержан и находится под стражей. Расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание - от восьми до 15 лет колонии.

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